Aquest fet ha deixat sense llum uns quants veïns de la urbanització tarragonina

Actualitzada 09/06/2018 a les 17:14

Un veí de la urbanització Solimar (Tarragona) ha alertat al 112 aquest matí quan ha sentit una «petita explosió» procedent d’una de les torres elèctriques que té al costat de casa. Segons ell mateix apunta ha vist com sortien algunes espurnes i això ha provocat que alguns veïns de la urbanització es quedessin sense llum.Aquest veí és el que ha alertat al 112 però aquests no han destinat cap vehicle d’emergència, ja que no ho han entès com a tal. La torre no s’ha vist afectada i les espurnes han cessat a l'instant. Els que sí que s’han desplaçat fins a la torre en qüestió han estat els tècnics d’Electronor que han trobat un colom mort a la base. D’aquesta manera, han apuntat que podria ser que l’ocell hagués impactat contra la torre i hagués provocat les espurnes i l’error en el subministrament elèctric.