Va passar al centre de les Gavarres i la piulada ha rebut un munt de respostes contràries

Actualitzada 07/06/2018 a les 19:00

Tercera vez que en @Mercadona (Gavarres,Tgn) me pide 1trabajador q le deje colarse en la caja para pagarse el almuerzo,le digo no y me pone mala https://t.co/FOvqa9qOKd parece fatal,injusto y desagradable.Que se traiga el almuerzo,como hacemos los demás,o haga fila en su descanso — Marthins (@marthinsmartin) 4 de juny de 2018

Yo no entiendo como hay personas como tú, ese minuto que habrías perdido mientras a él le cobraban primero, seguro no habría sido problema alguno para ti.Tú seguro no tenías prisa, él tendrá un ratillo para comer y descansar un poco,y a seguir 7 horas más sin parar y se lo niegas — Lord Satan (@LordSatan96) 7 de juny de 2018

Un trabajador que seguramente tiene 30 hora para comer. Y has perdido un minuto. Lo mismo que has tardado en escribir este tweet. Rastrero miserable — AlOtroLadoDelMuro (@_ju1_) 4 de juny de 2018

En general lxs clientes de los supermercados comprenden la situación, es una pena que exista gentuza que se dedique a acusar a trabajadorxs x tw sin pensar en las consecuencias.

Por suerte, aqui estamos los sindicatos para apoyarnos entre obrerxs ante posibles represalias. — Despidos en Consum (@CntConsum) 4 de juny de 2018

Qué más voy a decirte ? No tienes vergüenza. Si no le quieres dejar pasar, no le dejes y punto. Allá tú con tu falta de educación y empatía. Pero presumir de ello aquí y buscarle un problema ... En fin. — Maria Jose Vega (@MJVegaBarreiro) 7 de juny de 2018

La piulada que el passat 4 de juny va fer l'usuària @marthinsmartin és de les més habituals a les xarxes. Una queixa per una situació quotidiana que es comparteix amb els seguidors i que, normalment, busca la solidaritat de la resta de companys. En aquesta ocasió, però, la resposta no va ser precisament de suport a la tuitaire. Més aviat al contrari.De seguida va reaccionar el responsable de xarxes de Mercadona i va donar una resposta de manual: «Hola, sentimos las molestias. ¿Cuándo te ha sucedido esto que nos comentas? Así podremos pasar nota a los responsables. Gracias.»I la usuària tarragonina va respondre que feia pocs minuts que s'havia produït la situació que havia provocat la seva queixa.El comentari, però, de seguida va tenir també la reacció de la xarxa. i no va ser per a solidaritzar-se amb @marthinsmartin. De fet, tot i que la piulada té 139 'agradaments' (aquest dijous), ja hi ha més de 1.300 comentaris. I aquest en són alguns d'una llarga llista de mostres d'indignació: