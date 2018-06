Un missatge fals demana sang per un nen malalt de medul·la de l'Hospital Joan XXIII

El 'bulo' s'ha difós per tot el territori espanyol canviant només el nom del centre sanitari

Actualitzada 08/06/2018 a les 14:08

Un missatge fals està circulant a través del WhatsApp, on demanen donacions de sang del tipus 0+ per un nen malalt amb problemes a la medul·la de l'Hospital Joan XXIII. El 'bulo' s'ha difós per tot el territori espanyol canviant només el nom del centre sanitari. El missatge ha arribat a Jaén, Sevilla i A Coruña.El Banc de Sang i l'Hospital Joan XXIII han comunicat a través del seu compte de Twitter que és una cadena falsa i que cal aturar-la. També han recordat que la donació de sang és necessària «sempre».El Banc de Sang de Catalunya treballa en xarxa a tot el territori i sempre que hi ha necessitat de sang en algun centre sanitari és l'encarregat de fer-la arribar si disposa del tipus sol·licitat. Les donacions de sang que es fan en un centre formen part d'aquesta xarxa del Banc.