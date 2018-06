Preocupació a Sant Salvador per l'estat del Camp de Tir a quinze dies dels Jocs

Un pi està a punt de caure i el mur de contenció exterior es va ensorrar dimecres a la nit

Actualitzada 07/06/2018 a les 20:50

Preocupació al barri de Sant Salvador per l’estat de les instal·lacions del Camp de Tir, que acolliran la disciplina de tir al plat masculí i femení dels Jocs Mediterranis. En només dues setmanes, més d’un centenar d’atletes arribaran a aquest espai per competir i, si no s’arranja amb rapidesa, es trobaran amb un mur exterior esfondrat i amb un pi de grans dimensions que amenaça de caure. Les inversions que s’havien de fer a l’equipament esportiu per millorar-lo han passat dels 150.000 euros promesos als menys de 20.000 euros reals.«Ho havíem avisat. No calia ser un visionari per saber que aquest mur cauria un dia o altre». Eren les paraules del president de l’Associació de Veïns de Sant Salvador, Antonio García. Des de la seva entitat, fa mesos que reclamen l’arranjament de les instal·lacions del Camp de Tir. El mur exterior es va ensorrar dimecres a la nit i va caure cap a la vorera. Per sort, cap vianant es trobava passejant pel lloc, «però podria haver passat una desgràcia», deia el mateix. Les crítiques arribaven també des dels dos clubs que fan ús de l’equipament esportiu. El president del Club de Tir al Plat Tarraco, Pere Ferré, lamentava que «ens van prometre 150.000 euros d’inversió, però només n’han arribat 20.000». Ara, alguns operaris treballen a l’interior del camp fent manteniment de «xapa i pintura» i, si el calendari ho permet, també s’actuarà en l’àmbit de la jardineria.La disciplina de tir al plat serà l’única que se celebrarà a les instal·lacions del barri tarragoní. En un principi, també havien d’acollir les proves de precisió, «però per manca d’esforç i recursos econòmics, no s’ha arribat a temps», explicava el president del club Jordi Tarraco, Xavier Faus. Aquestes disciplines se celebraran, finalment, al pavelló de Sant Salvador.El mur de contenció no és l’única preocupació entre el veïnat i els usuaris del Camp de Tir. A banda d’uns accessos «precaris», un pi de grans dimensions amenaça de caure a sobre de la zona on esportistes i acompanyants es faran la fotografia de família durant la celebració dels Jocs. «Aquí hi haurà un flux constant de gent i serà l’espai on, teòricament, es farà la fotografia la família olímpica», explicava Ferré.Segons informava el regidor Comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, la Brigada Municipal serà l’encarregada de reconstruir el mur en els pròxims dies, «però aquesta no és la solució, perquè tornarà a caure per un altre costat», denunciava García. D’altra banda, Ferré assegurava que «no he obtingut resposta per saber si el pi es retirarà o no». Les proves de tir dels Jocs Mediterranis se celebraran els dies 23 i 24 de juny.