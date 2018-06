La Generalitat ha invertit finalment 32M d'euros al conjunt dels Jocs Mediterranis

El president de la Generalitat, Quim Torra, inaugurarà el Palau d’Esports de Tarragona en els pròxims dies

Actualitzada 08/06/2018 a les 14:42

La Generalitat de Catalunya ha aportat una xifra directament i indirectament de 32 milions d’euros pels Jocs Mediterranis 2018. Aquesta inversió s’ha destinat, principalment a la construcció del nou Palau d’Esports Catalunya i a l’adequació de les instal·lacions esportives destinades als Jocs.El secretari general de l’Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha presentat avui els pressupostos que s’han destinat pels Jocs Mediterranis 2018. Després que l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, signessin un acord polític la Generalitat ha posat en pràctica el compromís sent el principal inversor en els Jocs Mediterranis. Concretament el govern ha invertit 17,8 milions d’euros en la construcció del nou pavelló, dels quals 500.000 euros aniran destinats a funcionament del complex mentre s’estiguin realitzant les competicions. «Volem que sigui un servei esportiu al Camp de Tarragona, amb criteris de gran funcionalitat i màxima qualitat europea sobretot en sostenibilitat», afirma Gerard Figueras. Es pretén que aquest espai doni cobertura esportiva als tarragonins i tarragonines, però que alhora sigui la seu de grans esdeveniments esportius d’alt nivell. També es va encarregar un estudi per comprovar la futura viabilitat de l’Anella Mediterrània després dels Jocs, on s'ha constatat que la Generalitat és partidària d'un model de gestió integral i mixta per a l'Anella Mediterrània després dels Jocs.Gran part d’aquesta inversió ha anat destinada a la millora i adequació de les instal·lacions esportives de les diferents localitats participants. El secretari general de l’Esport ha destacat la complicitat institucional perquè els Jocs surtin el millor possible i, poder dir que «aquests seran els millors Jocs de la història». També ha manifestat que actualment Tarragona està present al mapa de llocs per fer grans esdeveniments i que cal «recuperar la fama olímpica dels Jocs Olímpics de 1992 a Barcelona». D’altra banda, la Generalitat ha signat convenis amb l’Ajuntament de Tarragona i la Fundació Tarragona 2017 per donar suport a les despeses organitzatives, així com personal mèdic antidopatge i metges i fisioterapeutes.A més, Figueres ha confirmat la presència del President de la Generalitat, Quim Torra a la inauguració del Palau d’Esports Catalunya en els pròxims dies. «El president té present la importància d’aquest esdeveniment en l’àmbit nacional, fet que podria arribar a ser una oportunitat de diàleg entre Catalunya i l’Estat espanyol», ha afirmat Carles Figueras.