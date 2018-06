L'urbanització de Parcel·les Iborra crearà entre 50 i 75 habitatges nous

Part del veïnat segueix en contra del procés de reparcel·lació, que «només convé als grans propietaris i empobreix a la resta»

Actualitzada 07/06/2018 a les 21:03

Els terrenys de les denominades Parcel·les Iborra, ubicades a tocar del Nou Estadi de Tarragona, acolliran entre 50 i 75 nous habitatges quan estiguin urbanitzats. De fet, la zona comptarà amb més de 8.000 metres quadrats nous de carrers. L’operació, que «anirà relativament ràpida» segons informava el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, als veïns durant una reunió, segueix aixecant polseguera entre alguns propietaris. «La reparcel·lació només afavoreix als grans propietaris i aquelles persones implicades en la Junta de Compensació. A la resta, ens empobrirà», denunciava un dels afectats, Jordi Turmo. El pressupost d’urbanització ronda els tres milions d’euros.Entre 50 i 75 habitatges nous, més de 8.000 metres quadrats de carrers nous i la possibilitat d’acollir a més d’un centenar de famílies. Aquestes són algunes de les xifres que s’aconseguiran amb la urbanització dels terrenys de les Parcel·les Iborra, ubicades al costat del Nou Estadi. En aquesta zona, s’hi construirà la nova Escola de l’Arrabassada i també hi ha prevista la creació d’un espai verd. És, doncs, una àrea de Tarragona en expansió. «Per això hi ha algunes persones molt interessades en què la urbanització es faci ràpidament», expressava Jordi Turmo, propietari d’una petita parcel·la.Turmo és un dels veïns afectats per la «descompensació» en la reparcel·lació de l’espai. El mes d’agost de l’any passat, l’Ajuntament va fer públic els plànols que inclouen la divisió dels terrenys per dur a terme el procés d’urbanització, que té un cost d’uns 3 milions d’euros. «Està fet d’una manera que només beneficia les persones implicades des del principi en la Junta de Compensació. Persones que tenen les parcel·les més grans i amb influència en l’Ajuntament», deia Turmo.És el cas, per exemple, de la parcel·la número 27. Aquesta, queda partida per un camí de 8 metres, i la part del solar que queda separada s’afegeix a la parcel·la número 35. O amb la parcel·la 44, que com no té els metres mínims per poder construir, desapareix del mapa i s’afegeix a la parcel·la 9. «Hi ha gent que té projectats i pactats la construcció de 40 o 50 habitatges», denunciava el propietari.Aquest dimecres, Turmo i altres veïns disconformes amb el projecte de reparcel·lació es van reunir amb el regidor d’Urbanisme del consistori, Josep Maria Milà. Tots ells li van fer veure el malestar generat per l’operació. A hores d’ara, els terrenys compten amb uns 4.000 metres quadrats de carrers. Quan comenci la urbanització, el nombre augmentarà fins als 12.000. «Però són tot carrers que s’ubicaran als terrenys inferiors, on hi aniran els nous habitatges», deia Turmo, que es preguntava el següent: «Per què he de pagar jo els carrers d’una persona que s’enriquirà moltíssim amb aquestes operacions?».El quòrum entre els veïns determinarà els tempos del procés d’urbanització. En cas que hi hagi una al·legació per part d’algun propietari, els terminis es podrien allargar en fins a tres anys. La construcció de la nova escola de l’Arrabassada, l’expansió de la zona i la creació d’un espai verd al costat provoquen que, les persones amb diners en joc, tinguin pressa per començar. Mentrestant, els propietaris més petits lluiten perquè la urbanització no els acabi suposant la «ruïna econòmica».