El Tarragona dTapes torna amb 37 restauradors i nou organitzador

El trenet turístic farà trasllats gratuïts del Serrallo fins a la Marina Port Tarraco

Actualitzada 07/06/2018 a les 19:23

La proposta gastronòmica Tarragona dTapes torna del 14 de juny a l’1 de juliol, després d’un any d’absència, i ho fa amb la participació de 37 establiments de restauració i dues novetats remarcables: el preu de la tapa més beguda augmenta en cinquanta cèntims i passa a ser de 3 euros, i els restaurants del Serrallo estaran enllaçats amb els de la Marina Port Tarraco amb el servei gratuït del trenet. Una altra novetat és que la novena edició l’organitza l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria, mentre que la Cambra de Comerç, ens que va impulsar aquesta oferta gastronòmica, hi col·labora. Com en els darrers anys, el proveïdor serà la cervesera Moritz. Vuit dels 37 restaurants estan ubicats a la zona compresa pel Serrallo i la Marina Port Tarraco, 12 a la Part Alta i 17 al centre.Carles Segarra, vicepresident de l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria, va dir que Tarragona dTapes «és la millor ruta» i canvi de preu, després de mantenir el mateix des dels inicis, «està justificat perquè també serà millor la qualitat de les tapes». Segarra va informar que «ja es pot descarregar l’APP i les votacions es podran fer només mitjançant el tapòdrom».Coincidint amb la celebració dels Jocs Mediterranis, «el lema és Tarragona som campions perquè volem fer un petit homenatge als nostres esportistes i als més de trenta tarragonins que són campions d’Espanya i el seu nom és poc conegut», va dir Segarra, qui va ssegurar que l’edició que començarà el dijous de la pròxima setmana «serà la millor que s’ha fet».La presidenta del Patronat de Turisme, Inmaculada Rodríguez, va recordar que l’impulsor «de la primera ruta de tapes de Catalunya va ser el malaurat Albert Abelló», expresident de la Cambra i exregidor de l’Ajuntament de Tarragona que va morir el passat mes de desembre.Rodríguez va destacar el fet que «l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria ha fet un gran esforç per recuperar el Tarragona dTapes» i que es mantingui «la col·laboració amb la Cambra». La responsable del turisme tarragoní espera que «aquesta edició sigui memorable» i va remarcar que iniciatives com aquesta «cohesionen l’oferta gastronòmica de tota la ciutat». Rodríguez va subratllar que el tapòdrom incorpora les versions en francès i anglès, amb la qual cosa «es facilitarà al turista que hi participi». Les imatges que apareixen al tapòdrom són obra del fotògraf tarragoní Pep Escoda.