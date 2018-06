L'historiador Alfredo Redondo explica les diferents commemoracions del Setge de Tarragona del 1811

La Casa Canals va ser l'escenari de la segona de les xerrades del cicle d'activitats d'aquest any de l'associació que commemora l'esdeveniment

Alfredo Redondo Penas va ser l'encarregat de la segona de les xerrades organitzades dins la celebració aquest any del Setge de Tarragona. Sota el nom de 'Records del Setge de Tarragona de 1811' l'historiador va anar desgranant algunes de les diverses commemoracions que s'han fet al llarg dels últims 207 anys.Redondo és l'autor del llibre 'Actes commemoratius del Setge de Tarragona (1814-2011)' on es recull precisament la història de les diverses celebracions de record del setge, assalt i ocupació de la ciutat per part de les tropes napoleòniques.La sala d'acte de Casa Canals es va omplir per assistir a les explicacions de Redondo. Els actes tindran continuïtat aquest mes de juny amb una nova conferència, el 14 de juny i també a Casa Canals, a càrrec de Pilar Caldú Royo, que es centrarà en detalls al voltant de la població civil de Tarragona durant el setge.L'última conferència, dijous 21 de juny, analitzarà els efectes de la Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre i anirà a càrrec de l'historiador Josep Sánchez Cervelló.Una ruta literària pels carrers de Tarragona sobre el setge, es realitzarà dimecres, 27 de juny a les 18.30 h. Se sortirà des del Portal del Roser i transcorrerà pel passeig arqueològic, el passeig de Sant Antoni, el Pla de la Seu i el Portal del Carro. L'activitat és gratuïta amb inscripció prèvia a través del correu electrònic bptarragona.cultura@gencat.cat.L'acte final d'aquest cicle de commemoració del setge a Tarragona es farà dijous 28 de juny, data de l'assalt les tropes franceses a la ciutat, a les vuit del vespre, amb l'ofrena floral de les entitats i institucions tarragonines davant el monument als Herois, a la Rambla Nova. Seguidament una 'timbalada' popular conduirà a la comitiva fins al Pla de la Seu, on es farà una ofrena sota la placa commemorativa que hi ha a la façana de l'antiga rectoria de Sta. Maria de la Catedral com a homenatge als heroics defensors de la ciutat i els habitants que van patir el setge.