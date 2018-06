Tarragona promourà l'obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol

L’Any Jujol 140 arrenca el juny de 2018 i es perllongarà fins setembre de 2019

Coincidint amb el 140 aniversari del naixement de l’arquitecte Josep Maria Jujol, l’Ajuntament de Sant Joan Despí amb la complicitat d’altres ciutats com Tarragona o municipis com Constantí, Pallaresos, Vistabella o La Secuita, impulsen la celebració de l’Any Jujol 140, un moviment artístic, cultural i social per difondre la figura d’un artista referent del modernisme català.L’Any Jujol 140 arrenca el juny de 2018 i es perllongarà fins setembre de 2019, quan es compliran els 140 anys del naixement de Jujol. Durant l’esdeveniment s’organitzaran activitats culturals, lúdiques, comercials, turístiques, patrimonials, promocionals, socials i ciutadanes, a Sant Joan Despí, però també als municipis vinculats a la figura de Jujol, com és el cas de Tarragona, ciutat on va néixer i que conserva un important llegat. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha destacat que Josep Maria Jujol «forma part de l’ADN de la ciutat. És veritat que la potència del llegat romà o medieval a la ciutat molts cops fa que quedi en segon pla el modernisme i posar-lo en valor és una tasca que queda pendent».De fet, l’Ajuntament de Tarragona i, en concret la conselleria de Cultura, està fent els treballs previs d’intervenció de la restauració del Teatre Metropol com a monument i s’està treballant amb el avantprojecte del Centre Jujol.Finalment, el fill de l’arquitecte tarragoní, Josep Maria Jujol, ha apuntat que en els àmbits científics «és una persona molt coneguda però en l’àmbit popular encara està a les beceroles. Tarragona és on va néixer el meu pare. L’amor el repartia entre Tarragona i Sant Joan Despí».