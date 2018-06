Ricomà prepara l'assalt a l'alcaldia amb la participació ciutadana per bandera

L’alcaldable d’ERC va presentar un projecte de ciutat centrat en els valors republicans, l’urbanisme social, la cultura, la mirada metropolitana i el diàleg

Actualitzada 07/06/2018 a les 08:48

L’actual portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona i alcaldable del grup a les properes eleccions municipals, Pau Ricomà, va presentar ahir el seu projecte de ciutat, que té com a principal tret característic la participació ciutadana. Un dels objectius de Ricomà, si es converteix en el nou alcalde, és la creació dels Consells de Districte, una eina que «canviarà la relació entre els ciutadans i l’Ajuntament». Els valors republicans, l’urbanisme social, l’aposta per la indústria sostenible amb el medi ambient, la cultura «viva i al carrer», la mirada metropolitana i el diàleg «constant» amb els tarragonins també són eixos del seu programa, que s’emmarca en el lema «Canviar per prosperar».Pau Ricomà va entrar a l’Auditori del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics entre aplaudiments i amb la companyia del vicepresident del Govern de Catalunya, Pere Aragonès. «Reuneix unes característiques que el fan idoni per ser l’alcalde de Tarragona: l’honestedat, la perseverança i el compromís», va dir Aragonès sobre Ricomà. El vicepresident del Govern va introduir l’alcaldable d’ERC amb un discurs que va recordar els «presos polítics» i els «exiliats», i amb el que va subratllar la «necessitat» d’introduir «transformacions de fons» des dels ajuntaments.Ricomà va presentar el seu projecte de ciutat amb una posada en escena innovadora, fent ús d’un cub de Rubik per introduir els sis eixos del programa. Valors republicans va ser el primer eix a tractar, amb el que va criticar la «poca transparència» de l’equip de govern tarragoní. «L’Ajuntament ha de tenir les parets de vidre. Aquest és el millor antídot contra la corrupció», va defensar. En segon terme, va subratllar la necessitat de «retirar les mans dels polítics de l’administració i la gestió» per aconseguir «major eficiència» en el funcionament del consistori.El segon eix es va centrar en la participació ciutadana, una aposta que s’estén també a altres propostes de Ricomà com l’obertura d’edificis municipals als tarragonins –el Banc d’Espanya– o la creació d’un concurs públic per regenerar la ciutat. Consells de Districte és l’«eina que canviarà la relació entre els ciutadans i l’Ajuntament», va recalcar l’alcaldable. Es tracta d’un mecanisme per establir «contacte permanent» entre associacions veïnals, culturals, esportives i el consistori. «Volem una Tarragona empoderada», va reblar Ricomà.El tercer punt es va centrar en el treball i en el futur industrial. «Si sóc alcalde, res em traurà més la son que el treball de la gent», va assegurar Ricomà. L’actual portaveu d’ERC va titllar d’«irresponsables» els que treballen per la Tarragona post industrial, i va recalcar que «cal un accelerador d’empreses». D’altra banda, va defensar el petit comerç i el sector primari, i va posar èmfasi en la importància de mantenir activitats com la pesca. «Sense pesca, el Serrallo no té sentit, i Tarragona té el Serrallo a l’ADN», va expressar.L’urbanisme social i les crítiques al projecte de la Budallera van centrar la quarta cara del cub de Rubik. «Hem de generar convivència i cohesionar la ciutat, hem de transformar el Francolí en un pont», va dir. L’objectiu de Ricomà és elaborar un concurs públic de projectes per renovar una ciutat «amb 15.000 habitatges buits i un 5% dels edificis amb mals estructurals».El líder d’ERC també va tenir paraules per la cultura, que la vol «viva i al carrer», i va anunciar que, en cas de convertir-se en alcalde, obriria el Banc d’Espanya i el convertiria en el Centre Cívic i Cultural la Rambla. «Cultura és projecció de ciutat», va assegurar. Per últim, Ricomà va defensar la «mirada metropolitana», que «rau en la necessitat d’establir ajudes entre les ciutats del costat» i en «deixar batalles de campanar».«Ho donaré tot per portar Tarragona al quadrant de la prosperitat», va cloure.