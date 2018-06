Ricky Martin oferirà un concert a la TAP a l'agost

L'artista internacional tocarà a Tarragona el proper 14 d'agost

El conegut artista internacional Ricky Martin farà parada a Tarragona el proper mes d’agost. El cantant de gran èxit mundial oferirà un concert a la Tarraco Arena Plaça (TAP) el proper 14 d’agost amb el qual donarà inici a una sèrie d’actuacions que realitzarà durant tot aquest mes a un total de deu ciutats d’Espanya.Ricky Martin torna aquest 2018 als escenaris de l’Estat espanyol després de cloure amb un gran èxit el segon any de la seva residència ‘All in’ al Park Theater de Las Vegas. El cantant oferirà un espectacle en el qual els assistents podran gaudir de les millors cançons del seu repertori, com La Mordidita, Tal Vez, Livin' la Vida Loca, Pégate, Adiós, La Bomba, La Copa de la Vida’i els més recents Vente Pa'Ca i Fiebre.Les entrades pel concert de Tarragona es podran adquirir el proper dijous 14 de juny a partir de les 10h a través del web doctormusic.com entradas.com, El Corte Inglés, Ticketmaster i Entradas a tu Alcance.A més de Tarragona, Ricky Martin actuarà a Sant Feliu de Guíxols al festival Porta Ferrada el 20 d'agost; el 16 d'agost al Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola; el 18 al Monte Do Gozo de Santiago de Compostel·la; el 22 a l'Estadi Guillermo Amor de Benidorm; el 23 al Recinto Ferial d'Almeria; el 25 a l'Estadi Municipal de Maspalomas de San Bartolomé de Tirajana, a Gran Canària; el 29 a Donostia Arena de Sant Sebastià; el 31 a l'Explanada del Port de Cadis i l'1 de setembre a El Arena.