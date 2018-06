La RSAT demana que s'avanci una hora el repartiment a la Part Alta

L’entitat suggereix a l’Ajuntament, per escrit, l’adopció de mesures que afavoreixin els vianants

Actualitzada 06/06/2018 a les 19:41

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) ha presentat davant l’Ajuntament un escrit on demana l’adopció de mesures per millorar les tasques de càrrega i descàrrega de productes comercials i les condicions de circulació dels vianants, tenint en compte la presència, a la Part Alta, de grups d’escolars i de turistes que s’hi desplacen pels seus carrers per visitar els monuments, a més de la resta de ciutadans.L’entitat, que té la seu al carrer Major i, per tant, es ben coneixedora de la situació que es genera en els carrers del barri, suggereix a l’Ajuntament que «s’avanci una hora el repartiment de les mercaderies, tancant el piló del carrer Merceria a les 10 hores del matí en lloc de les 11».L’Arqueològica es refereix també a la necessitat d’habilitar «un aparcament per a vehicles comercials fora de la Part Alta i que el repartiment es faci amb mitjans manuals o carretons elèctrics». L’entitat afegeix que és «testimoni» de què «succeeix cada dia al carrer Major amb la distribució de mercaderies per part de furgonetes que envaeixen la calçada, dificultant el pas dels vianants, privant a aquests l’accés amb garanties de seguretat a la part monumental, la repetició d’accidents com el que va destrossar la barana de la Baixada de Misericòrdia i, més recent, les dificultats dels Bombers per a accedir al control d’un incendi al carrer de la Nau».És en aquest context que l’Arqueològica demana que «es prenguin les mesures necessàries per a limitar el trànsit pels carrers de la Part Alta».