La primera donació de sang a la Catedral rep 65 persones

Des del Banc de Sang i Teixits van qualificar el nombre de donacions de molt satisfactòria

Actualitzada 06/06/2018 a les 19:38

Un total de 65 persones van participar en la donació de sang que, per primera vegada, va acollir la Catedral de Tarragona. La campanya va comptar amb la col·laboració del Col·legi Lestonnac L’Ensenyança i es va fer a la capella del Baptisteri. Des del Banc de Sang i Teixits van qualificar el nombre de donacions de molt satisfactòria, tenint en compte que només es van fer durant el matí. La metgessa i coordinadora de la donació de sang al Camp de Tarragona les i Terres de l’Ebre, Núria Vilanova, va explicar que cada dia, a Catalunya, es fa una mitjana de 1.000 transfusions de sang i, per aquest motiu, és tan necessari col·laborar amb aquest tipus de campanyes. Entre les persones que es van sumar per donar suport a la campanya i als donants es va trobar l’arquebisbe Jaume Pujol, que per raons d’edat ja no pot ser donador de sang.