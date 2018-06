La Fundació Privada Mútua Catalana celebra la seva gala anual el 13 de juny

En l’acte, que tindrà lloc al Teatret del Serrallo, es presentarà la nova web app del Patrimoni Mundial de Tàrraco elaborada per la URV i l’ICAC

El Teatret del Serrallo acollirà el proper dimecres 13 de juny a les 19h la gala anual de la Fundació Privada Mútua Catalana. En aquest acte es presentarà la nova web app del Patrimoni Mundial de Tàrraco, elaborada per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i amb finançament de la Fundació.La web app, accessible des del portal digital www.tarraco360.com, ofereix com a novetat reconstruccions virtuals arquitectòniques en tres dimensions (3D) i amb una gran rigurositat documental dels monuments de la Tàrraco romana reconeguts com a Patrimoni Mundial per la Unesco. L'usuari pot fer un recorregut interactiu a vista d'ocell i a gran velocitat per la ciutat de fa dos mil anys i accedir a les restitucions d'espais i monuments a través de panoràmiques virtuals de 360 graus on es reprodueix el seu aspecte original. Aquestes vistes es poden comparar de forma simultània amb la urbs actual, la qual cosa facilita la comprensió de com seria la Tarragona del present en època romana. Els edificis i els indrets amb valor històric apareixen acompanyats d'una fitxa informativa i d'altres suports audiovisuals.La Fundació Mútua Catalana ha donat suport econòmic a aquesta iniciativa mitjançant un conveni de col·laboració. Per aquest motiu la web app es presentarà dins del marc de la gala, on també es farà un reconeixement a la trajectòria del catedràtic de Filologia Catalana Joan Martí i Castell, primer rector de la URV, i es lliuraran els premis del II Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat, organitzat per la FPMC.