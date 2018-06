Francesc Vidal guanya el premi a la Trajectòria Investigadora als Hospitals de l'ICS 2018

A més de la tasca assistencial i docent, el seu interès s’ha dirigit a l’estudi de malalties infecciones i la sida

Actualitzada 07/06/2018 a les 11:53

El Doctor Francesc Vidal ha estat guardonat amb el premi a la Trajectòria Investigadora als Hospitals de l’ICS 2018. El Dr. Vidal és Consultor Sènior del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Investigador Principal del Grup de recerca Infecció i Immunitat – INIM de l’IISPV, Director del Departament de Medicina i Cirurgia i Catedràtic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. A més de la tasca assistencial i docent, el seu interès s’ha dirigit a l’estudi de malalties infecciones i la sida. En el camp de la recerca, de 2008 a 2012 Vidal va ser el Director de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), institució a la qual continua vinculat com a membre del Comitè de Direcció.El Dr. Vidal i el grup que dirigeix col·laboren activament com a membres de la Red de Investigación de Sida (RIS) en el programa d'immunopatogènia i vacunes pel VIH. El grup fa més de 15 anys que funciona com a tal, i es considera un dels grups consolidats en VIH/SIDA en l’àmbit nacional i internacional.La seva tasca investigadora es materialitza amb la co-autoria d’unes 300 publicacions, moltes d’elles en revistes especialitzades indexades rellevants, de les quals n’és autor de correspondència de totes les publicacions pròpies del grup. Cal destacar també la seva participació en guies de pràctica clínica i en llibres. Una trajectòria que ha estat reconeguda d’excel·lència per avaluadors externs, els quals han tingut en compte la contribució significativa al desenvolupament de la recerca i de la docència en ciències de la salut.L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc avui dijous durant la Jornada de Recerca de l’ICS que es centrarà en la recerca amb les grans bases de dades clíniques millora la salut.