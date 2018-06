Fernando Gutiérrez organitza el setzè viatge solidari al desert del Sàhara

S’emporta un equipatge amb galetes, caramels, bolígrafs, llibretes i roba per als nens nòmades

El compte enrere

Fernando Gutiérrez, propietari de la botiga de roba BlueDenim, iniciarà el diumenge de la pròxima setmana una nova expedició al desert del Sàhara marroquí. Serà el setzè viatge que farà a aquesta zona del món «que em va atrapar des del primer dia», va comentar a aquesta redacció. Gutiérrez aprofita el fet que, amb el seu Hammer, s’introdueix en zones desèrtiques on les gents que les habiten gairebé no disposen de productes comuns en el món occidental, per obsequiar-les amb divers material, especialment destinat als nens.«En un principi, anem tres persones, per fer un viatge que, per a mi, s’ha convertit en una necessitat: en aquelles terres vaig trobar la felicitat», va dir Gutiérrez, qui va visitar el desert saharià quan tenia 49 anys «i ara ja en tinc 65, però cada vegada m’enganxa més».El que més valora Gutiérrez de la seva experiència, a més dels paisatges que ofereix el desert i les seves nits transparents, és la possibilitat de ser solidari amb persones que disposen de molt pocs recursos, tant econòmics com materials. «Aquest any porto moltes coses, com dos palets de galetes i de caramels Sugus, roba, un miler de bolígrafs, llibretes i joguines, entre altres productes». Tot això «ho puc fer gràcies a les empreses i persones que em fan donacions de materials».Gutiérrez ja compta els dies que li queden per dirigir-se cap a Almeria per embarcar-se i tocar terra africana a Melilla. Després, Nador i un espai pròxim a la frontera amb Algèria, per endinsar-se en el desert marroquí. «No portem un viatge programat, ens agrada improvisar», va dir, per explicar que, «si veiem una haima, ens aproximem, donem coses als nens i compartim experiències amb els seus habitants». En els seus viatges sempre ha entrat en contacte amb nòmades, «persones que viuen amb molt poca cosa».El desert és dur i «hem d’anar amb compte», va exclamar Gutiérrez, tot i que, fins ara, «hem tingut sort i no ens hem topat amb cap situació complicada». Fa dos anys «se’ns va espatllar el cotxe i vam haver de ser repatriats», va afegir.Gutiérrez ja pensa en el viatge del 2019. El seu somni és entrar a Algèria i visitar la zona de Tindouf, on, des de fa anys, hi ha un campament de refugiats del Sàhara Occidental, on les condicions de vida són especialment precàries i difícils.