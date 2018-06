L’empresa preveu instal·lar 4 punts de recàrrega semi ràpida i 2 de ràpida d’accés al públic

Les obres d’instal·lació dels sis nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics per part d’Aparcaments Municipals de Tarragona s’iniciaran el proper dilluns, 11 de juny, després que hagin finalitzat els treballs previs d’adequació. L’empresa preveu instal·lar 4 punts de recàrrega semi ràpida i 2 de ràpida d’accés al públic i que incorporin un sistema integrat que es pugui utilitzar amb el mòbil. D’aquesta manera, l’usuari podrà accedir a la recàrrega i pagar-la, si cal, de forma instantània sense necessitar cap targeta identificativa.Les dues primeres instal·lacions seran les dues estacions de recàrrega semiràpida al carrer Josep M.Folch i Torres, a Les Gavarres, i a l’Avinguda de Vidal i Barraquer, davant l’Espai Tabacalera. Les següents instal·lacions tindran lloc a l’Anella Mediterrània amb dues estacions més de recàrrega semiràpida. Finalment dues estacions més, en aquest cas de càrrega ràpida, a la plaça Imperial Tàrraco i al carrer Salvador Espriu, a la Vall de l’Arrabassada.Pel que fa a les característiques de les estacions, 2 estacions d'accés públic de recàrrega ràpida previstes per Aparcaments seran de 50 kW de potència amb sistema de pagament integrat. Aquest tipus de punts poden carregar 120 quilòmetres d'autonomia en menys de 30 minuts. Les 4 estacions d'accés públic de recàrrega semi ràpida projectades tindran una potència igual o superior a 20 kW, també amb un sistema de pagament integrat, i poden carregar 100 quilòmetres d'autonomia en 1 hora.Les noves estacions de càrrega se sumen a les tres que actualment Aparcaments TGN disposa a l'aparcament de Saavedra.