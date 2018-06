CSIC denuncia dèficit de guàrdies urbans per cobrir els Jocs

Segons el sindicat, el dispositiu de la Guàrdia Urbana es durà a terme del 18 de juny al 2 de juliol amb una plantilla «insuficient»

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denúncia que la Guàrdia Urbana de Tarragona no té prou efectius per cobrir els Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que se celebraran del 22 de juny a l'1 de juliol.Segons informa aquest sindicat, el dispositiu de la Guàrdia Urbana comença el 18 de juny i acabarà el 2 de juliol amb una plantilla «insuficient», més amb el nivell 4 sobre 5 d'alerta terrorista.S'ha contractat més personal amb comissions de servei i interins, però més de la meitat d'ells van sense arma en no haver cursat la formació bàsica per a això, denúncia CSIF.El sindicat alerta que s'haurà de recórrer a efectius del torn ordinari, cosa que implica suprimir jornades de descans -ja s'han denegat tots els permisos i vacances- i realitzar torns de fins a 12 hores.El cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Enrique Fernández Ferreira, va informar ahir que es desplegarà una mitjana diària d'uns 90 efectius i que els Jocs mobilitzen a uns 900 agents, comptant tres torns, per garantir la seguretat i la mobilitat.Els Jocs compten amb un Pla director de seguretat, que mobilitza en total uns 4.000 policies entre Mossos d'Esquadra (2.980 agents), Policia Nacional (300), Guàrdia Civil (300), Guàrdia Urbana de Tarragona (900 -80 per dia-) i Policia Portuària (30), a més de 1.400 vigilants privats.No obstant això, la secció sindical del CSIF de Tarragona replica avui que «no es podrà cobrir un esdeveniment d'aquestes característiques de manera correcta i suficient».Malgrat la forta presència policial, «els efectius cobriran també els municipis amb menys presència de policies locals», indica el sindicat.També incideixen en què el trànsit és competència de la Guàrdia Urbana i la planificació proposta és «impossible d'assumir» amb una plantilla sense reposició de jubilacions i amb una creació de places pràcticament inexistent i molt lenta.