Tres dotacions de Bombers han acudit al lloc dels fets i no hi ha hagut cap ferit

Actualitzada 07/06/2018 a les 16:31

Una altra graella a Torreforta

L'incendi d'una graella en un pis de Tarragona ha mobilitzat tres dotacions de Bombers de la Generalitat. El foc s'ha produït passades les 14.30 hores al carrer Higini Anglès. Aquest només ha afectat la cuina i no hi ha hagut cap ferit. Quan els Bombers han arribat el foc ja es trobava apagat, però s'han quedat ventilant l'habitatge.Quasi tres quarts més tard, a les 15.25, els Bombers s'han desplaçat al barri de Torreforta per apagar un altre foc provocat per una altra graella. L'incendi ha tingut lloc en uns baixos del carrer Balaguer, al número 7. En aquest tampoc s'han produït ferits.