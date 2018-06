Cepeda d''OT' oferirà un concert a Tarragona al novembre

L'actuació del concursant de la darrera edició del 'talent show' tocarà a la Tarraco Arena Plaça (TAP)

Actualitzada 07/06/2018 a les 14:11

El concursant d'Operación Triunfo 2017 Cepeda actuarà el proper mes de novembre a Tarragona, segons ha pogut saber el Diari Més. El concert tindrà lloc a la Tarraco Arena Plaça (TAP) i la data serà molt probablement el 9 de novembre, tot i que aquesta dada encara no s'ha confirmat. En aquest concert presentarà el que serà el seu primer disc, que portarà per nom Principios.Luis Cepeda, més conegut únicament pel seu cognom, va ser el 9è classificat dels 16 concursants d'Operación Triunfo 2017, que va tornar el darrer any a la pantalla amb un gran èxit. El gallec, que compta amb un nombrós grup de fans, actualment es troba de gira amb els seus companys de concurs, amb els quals està recorrent nombroses ciutats de la geografia espanyola.El ja ex triunfito ha estrenat recentment el seu primer senzi, Esta Vez, que en pocs dies a la xarxa ja ha aconseguit superar els dos milions de visites. A més, el seu primer disc Principios sortirà a la llum el proper dia 29 de juny.