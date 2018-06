Un reusenc presidint el Port de Tarragona? Begoña Floria s'hi oposa i l'acusen de fer «el ridícul»

Una informació periodística apuntava a Ernest Benach, que ho nega i afirma que la regidora de Tarragona no hauria «de fer cas de rumors»

Actualitzada 05/06/2018 a les 14:34

Espero que això es recondueixi. Des que tinc memòria, el president del @PortdeTarragona sempre ha sigut de la ciutat. Amb tot el respecte per l’Ernest, a qui aprecio, seria molt mala notícia per #Tarragona pic.twitter.com/bPzPMYD9MX — Bego Floria (@begofloria) 5 de juny de 2018

Estimada @begofloria Consell d'amic, no facis cas de rumors. I menys si aquests no estan contrastats, com és el cas que ens ocupa. Llavors si t'ho creus i ho dones per bo pots fer el ridícul. I sap greu. T'ho dic de tot cor. Obro fil 1) https://t.co/NLaFZ2ZeAB — Ernest Benach (@ebenach) 5 de juny de 2018

Un cop ha quedat clar que no hi ha cap risc, no cal que pateixis, només dues observacions. La 1a, el territori només avançarà quan superem aquestes manies absurdes de si ets d'aquí o d'allà, les patètiques batalles de campanar en què tots som culpables i tant de mal ens fan. 3) — Ernest Benach (@ebenach) 5 de juny de 2018

I la 2a, repassa la llista de directors del Port que potser en trobaràs algun de Constantí, p.ex. Per cert, quan vulguis, disposat a debatre el futur de la Catalunya Nova, més enllà de les batalles de campanar, això sí. Hi ha tants àmbits on es podria avançar i molt...

Abraçada! — Ernest Benach (@ebenach) 5 de juny de 2018

L'elecció del govern de la Generalitat ha de comportar una 'reacció en cadena' a molts organismes oficials que depenen del manteniment o la designació de les persones que se n'han d'encarregar.Un d'aquests organismes són els ports de Barcelona i Tarragona. En aquest cas es tracta d'ens de titularitat estatal, però que tenen presidents escollits per la Generalitat de Catalunya.Una informació periodístca de La Vanguardia apareguda ahir situava a l'expresident del Parlament, Ernest Benach, com a candidat a ocupar la presidència de l'Autoritat Portuària. En base a aquesta informació, la primera Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Tarragona reaccionava i ho feia cuestionant l'orígen, reusenc, de Benach. Segons la regidora aquesta circumstància era una mala notícia per qui havia d'ocupar la presidència del Port.L'interessat, el mateix Benach, sortia al pas de les informacions negant que el seu nom hagia estat mai sobre la taula com a candidat a presidir el Port. De fet, recordava que és una institució que 'li pertocava' al PDeCAT, per la seva adscricpió al departament de Territori i Sostenibiltat.El que sí feia, però, és contestar a Floria, assenyalant que si feia cas de rumors, podia acabar fent «el ridícul».En la seva resposta a través de Twitter, Benach retreu a Floria que encara mantingui «batalles de campanar, que tant de mal ens fan»I conclou recordant-lia la regidora que si busca entre els noms dels presidents del Port trobarà algú de Constantí.