Un cotxe xoca amb una moto tot ferint a la conductora i marxa del lloc

El conductor del turisme ha assegurat que anava a estacionar el vehicle per tal de fer la declaración amistosa, però no ha tornat a aparèixer

Actualitzada 06/06/2018 a les 11:01

Faltaven pocs minuts per les 8 del matí d'aquest dimecres quan una motocicleta i un turisme han patit un xoc a la cantonada del passeig Independència amb el carrer Manuel de Falla de Tarragona. Com a conseqüència, la conductora del vehicle de dues rodes ha resultat ferida lleu, mentre que el conductor del turisme ha resultat il·lès. Aquest últim ha assegurat que anava a estacionar el vehicle i tot seguit es dirgiria al lloc per tal de fer la declaració amistosa, però el cert és que no ha tornat a aparèixer.Els fets han succeït a primera hora del matí a l'encreuament del passeig Independència amb Manuel de Falla, on una motocicleta i un turisme han patit un xoc per encalç. La conductora de la motocicleta, una dona de mitjana edat, ha resultat ferida lleu i no ha pogut continuar la seva marxa. El conductor del turisme, just després de l'accident, ha dit a l'afectada que es dirigia a estacionar al cotxe i tornaria per tal de fer la declaració amistosa. Aquesta persona, però, no s'ha tornat a dirigir al lloc dels fets i l'afectada ha quedat asseguda a la vorera socorreguda per alguns vianants.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dos agents de la Guàrdia Urbana amb vehicles motoritzats, els quals han pres nota dels fets. També hi han acudit dos ambulàncies del SEM, que han atès a la noia i l'han evacuada amb pronòstic lleu a l'Hospital Joan XXIII de la ciutat.