Es troba en el tercer lloc de les universitats catalanes i en la quarta posició de l’Estat espanyol

Actualitzada 06/06/2018 a les 18:53

La URV és la 78a millor universitat del món de menys de 50 anys en un rànquing on hi tenen cabuda 250 centres. Per classificar-se es té en compte la millor puntuació dintre de tretze indicadors relacionats amb cinc categories: docència (entorn d’aprenentatge), recerca (volum i reputació), citacions (impacte dels treballs publicats), internacionalització (del personal, estudiants i professors) i transferència de coneixement i innovació, cadascuna de les quals té un pes específic a l’hora de fer la suma total.La URV es troba en el tercer lloc de les universitats catalanes per darrere de la UPF (11a) i la UAB (13a) i a la quarta posició de l’Estat espanyol, per darrere d’aquestes dues universitats catalanes i de la Universitat Autònoma de Madrid, que es troba a la posició 73.Aquest any la URV ha baixat dues posicions respecte del 2017 però ha incrementat el nombre total d’universitats que estan a la llista.La primera edició del rànquing, anomenada 100 under 50, es va publicar al maig del 2012 amb l’objectiu de demostrar que era possible l’excel·lència en un període de temps relativament curt. Enguany, en primera posició s’ha situat la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong, En aquest rànquing hi ha representades universitats de 55 països d’arreu del món. El Regne Unit és qui hi té més institucions representades (31).Times Higher Education és una revista setmanal editada a Londres especialitzada en Educació Superior. És la publicació britànica d’aquest tipus més important i ha esdevingut una referència internacional. Amb el suport d’Elsevier, a través de la base de dades d’Scopus, elabora una sèrie de rànquings internacionals d’universitats.