La Catedral homenatjarà a Pau Casals en el Concert dels Jocs

Serà aquest diumenge, a partir de les sis de la tarda, i sota la direcció de Kazushi Ono

Actualitzada 06/06/2018 a les 12:47

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) oferirà aquest diumenge, a partir de les sis de la tarda, el concert dels Jocs Mediterranis. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona, gràcies a l’impuls d’Agbar, i es presenta com a un dels plats forts del Programa Cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.Joaquim Garrigosa, director de l’Auditori, va manifestar la seva satisfacció perquè un concert d’aquesta magnitud pugui veure la llum a Tarragona i va explicar les tres peces que interpretarà l’OBC. Es tracten d’Oberon, de Weber, la Simfonia número 3 en mi bemoll major (Heroica) de Beethoven i El cant dels ocells, una cançó que, segons va puntualitzar, «no és de Pau Casals, tot i que va ser ell el que la va popularitzar».El concert es podrà veure en directe per TAC12, encara que «amb la voluntat que tingui la màxima difusió possible, també es veurà per altres canals com Canal 33 o la Xarxa», segons va detallar el director-gerent de la plataforma tarragonina, Xavier Abelló.El director general de Sorea, Francesc Mayné, va destacar la seva felicitat per poder ajudar a traslladar aquest acte a Tarragona i va recordar que l’empresa d’aigües «fa dos anys que va de la mà dels Jocs Mediterranis, ja que hi vam apostar fermament des del principi». Els regidors dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor i d’Esports, Maria Elisa Vedrina, també van destacar la importància de l’arribada d’un «dels actes més potents del Programa Cultural dels Jocs», tal com va destacar el mateix Villamayor.El director de l’obra és Kazushi Ono. Va néixer a Tòquio el 4 de març de 1960. Va estudiar a la Universitat Nacional de Belles Arts i Música de Tòquio i a l’Òpera Estatal de Baviera, a Munic. El 1987 va guanyar el primer premi en la III Toscanini Internacional Conductors Competition. Va ser el director titular de l’Orquestra Filharmònica de Tòquio i del Teatre La Monnaie de Brussel·les.