L'exsecretari d'organització de CCOO a Tarragona acusa el sindicat d'acomiadar-lo en denunciar presumptes irregularitats

Actualitzada 06/06/2018 a les 15:08

L'exsecretari d'organització de CCOO a Tarragona, Manuel Ruiz, ha denunciat que el sindicat l'ha acomiadat després d'haver denunciat «presumptes irregularitats». En canvi, el sindicat afirma que el contracte es va rescindir en perdre la confiança després que Ruiz participés en uns «altercats» que posaven en perill la imatge de CCOO. Ruiz afirma que va posar en coneixement del sindicat que membres de la direcció a Reus podrien haver comès actes qualificats de presumptes delictes d'estafa en percebre imports indeguts. Posteriorment, ho va denunciar als Jutjats d'Instrucció de Reus. «Casualment, després de denunciar els fets davant la secretària general de Catalunya, la resposta ha estat l'aplicació d'una sanció, en teoria per quatre mesos, i que finalment ha suposat l'expulsió del càrrec a través de l'acomiadament», ha exposat Ruiz en un comunicat emès aquest dimecres, on explica que el sindicat addueix altres raons per sancionar-lo.Fonts del sindicat, que apunten que respectaran les resolucions judicials, defensen que Ruiz va participar en uns «altercats» als sindicats de Reus, tot posant en perill la imatge de CCOO. A partir d'aquí, se li va aplicar l'estatut i la primera conseqüència va ser l'obertura d'un expedient i la suspensió del dret d'afiliació durant uns mesos. La segona conseqüència va ser que es va acabar rescindint el contracte perquè s'havia trencat la confiança en Ruiz, contractat pel sindicat en un contracte vinculat al mandat de quatre anys.L'exsecretari d'organització a Tarragona ha reclamat la seva readmissió i ha sol·licitat un expedient que investigui i sancioni els presumptes delictes que es denunciaven. Al comunicat, Ruiz recorda la seva implicació personal i professional i lamenta que se'l consideri una «persona non grata», tot estant pendents de la resolució judicial per la denúncia presentada al seu dia.