Josep Andreu deixa la presidència del Port de Tarragona

Ha comunicat la decisió al conseller de Territori i als membres del Consell d’Administració i encara no hi ha cap nom damunt la taula pel seu relleu

Actualitzada 06/06/2018 a les 21:45

Després de més de set anys al capdavant de la presidència de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu, ha informat aquesta dimecres públicament sobre la seva decisió d’abandonar el càrrec.El fins ara president de l’Autoritat Portuària ha comunicat avui, de forma personal, sobre la seva decisió al nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Assegura que va prendre-la a principis d’any, però que «per ètica i lleialtat institucional» ha esperat a transmetre-la a la formalització del nou Govern de la Generalitat. Andreu ha informat també avui al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Tot i les travesses sobre possibles candidats dels darrers dies, encara no hi ha cap candidat en ferm pel seu relleu. Josep Andreu presidirà encara el darrer Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària a finals d’aquest mes i haurà de tancar els temes pendents abans de formalitzar la seva marxa. Després de més de set anys a la presidència de l’Autoritat Portuària, Andreu considera que «ha arribat el moment de tancar aquesta etapa professsional i retornar al sector privat». Al mateix temps que s'ha posat a disposició del conseller, a qui ha agraït la seva disponibilitat per acordar un traspàs formal i ordenat, «similar al que s’ha dut a terme avui al Port de Barcelona», un cop es decideixi qui el rellevarà en el càrrec. L’anunci d’Andreu ha coincidit amb el nomenament de Mercè Conesa com a presidenta del Port de Barcelona, que substituirà en el càrrec Sixte Cambre a partir de l’1 de juliol.Josep Andreu i Figueras va accedir al càrrec el febrer de 2011. Aleshores treballava com a gerent de Serveis de Suport i gerent de Serveis Socials de Santa Tecla. Abans, però, havia estat president de la Comissió de Control de Caixa Tarragona (2009-2010) i conseller general i vocal de la Comissió de Control de Catalunya Caixa. Josep Andreu deixa el càrrec amb alguns projectes pendents però encarrilats que donaran projecció al Port, com la connexió amb el tercer fil i amb els objectius assolits: l’exercici del 2017 el Port es va tancar amb un tràfic de 34,04 milions de tones, un 7,8% més que l’any anterior, assolint la millor xifra dels darrers deu anys, superant així l’objectiu marcat de 33 milions de tones.