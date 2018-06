El sector de la llum pesca seitó de mida més gran des de fa mes i mig

Agustí Rillo diu que els exemplars tenen més greix i que els professionals «desconeixem el motiu»

Actualitzada 05/06/2018 a les 20:44

La mida del seitó que pesquen els professionals del sector de la llum de Tarragona ha variat des de fa un mes i mig. El peix és més gran del que és habitual per aquestes dates de l’any. Agustí Rillo, president de l’Associació de Peix Blau de Tarragona, va comentar a aquesta redacció que les captures són més o menys iguals a les de la mateixa temporada de l’any passat, però «la mida és més gran».El seitó que es captura darrerament «té més greix». Rillo va afirmar que «desconeixem el motiu, no li trobem cap explicació, però la mar té aquestes coses». «A vegades no hi ha peix i, de sobte, sí, perquè a la mar tot canvia», va afegir. Les barques de la llum van tornar a pescar el passat 19 de febrer, després de dos mesos de veda biològica. Les primeres captures van ser de mida petita.A la parada Tinet del Mercat Central, la peixatera Maria Caparrós va dir que «l’estiu és la millor època per al peix blau» i va confirmar que des de fa unes setmanes la mida del seitó de Tarragona «és una mica més gran». «Per a mi, aquesta és la mida ideal», va dir.Per altra banda, Rillo va indicar que el sector es manté a l’espera del resultat de l’estudi que ha de determinar el motiu de la davallada de captures al litoral tarragoní, ja en marxa. Els resultats es donaran a conèixer dins d’aproximadament un any. «Volem saber qué ha passat i, també, que els resultats diguin la veritat», va Rillo afirmar. Cal recordar que, fa uns anys, la gamba de Tarragona gairebé va desaparèixer, per tornar de sobte.