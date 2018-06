El pla director de seguretat dels Jocs Mediterranis inclou drons de vigilància

Els Mossos treballen coordinadament amb les Policies Locals dels municipis seu, el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, els Bombers de la Generalitat, el 112, el SEM i Protecció Civil per mantenir la seguretat

El pla director de seguretat de Tarragona 2018 inclou drons de vigilància que es comunicaran a temps real amb els centres de comandament, segons informen els Mossos d'Esquadra.La Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament de Tarragona i el Comitè Organitzador dels Jocs han impulsat aquest pla, que ha de garantir el bon funcionament i la mobilitat dels vint-i-vuitens Jocs Mediterranis Tarragona 2018.Un dels factors clau és la situació actual de nivell 4 sobre 5 d'alerta terrorista i el dispositiu de seguretat incorporarà drons al sistema de vigilància i control, que transmetran dades en directe als centres de comandament.La seguretat s'ha abordat des del treball en xarxa i transversal de la multiplicitat d'operadors que es coordinaran durant els dies de l'esdeveniment esportiu, per donar una resposta ràpida i eficaç en cas d'emergència.Els Mossos treballen coordinadament amb les Policies Locals de les seus, el Cos Nacional de Policia; la Guàrdia Civil, els Bombers de la Generalitat, el 112, el Sistema d'Emergències Mèdiques i Protecció Civil per mantenir la seguretat.En els Jocs, que s'inicien el pròxim dia 22 i es clausuren l'1 de juliol, participen 4.000 esportistes de 33 disciplines i 26 nacionalitats a setze seus.Es preveu la participació d'unes 8.000 persones, entre jutges i representants internacionals, voluntaris, periodistes i efectius de seguretat privada i s'espera captar uns 150.000 espectadors.Tant els mossos com la Guàrdia Urbana compten amb un dispositiu especial que mobilitza totes les seves unitats, des de la canina a la del subsòl, l'aèria, els Tedax o els GEI (Grup especial d'intervenció).La mobilitat també té un pla propi, en el qual s'ha treballat en la formació en conducció segura dels voluntaris i compta amb onze rutes segures per al trasllat dels esportistes, que s'allotjaran als hotels de PortAventura, a Vila-seca i Salou.També es preveuen afectacions al trànsit els dies 27 i 30 de juny en vies interurbanes i urbanes amb motiu de les proves de ciclisme contrarellotge i ciclisme en ruta.