El dipòsit de vehicles es convertirà en un pàrquing d'unes 360 places

Actualitzada 05/06/2018 a les 20:21

El dipòsit de vehicles municipal es convertirà en un pàrquing d’unes 360 places. L’objectiu d’aquest nou aparcament és alliberar l’aglomeració de trànsit a la Part Alta i donar més possibilitats a les persones que es dirigeixen amb el vehicle a aquesta zona de la ciutat. Aparcaments Municipals de Tarragona es troba, a hores d’ara, negociant amb els propietaris dels terrenys. Per aquest motiu, encara no han transcendit els terminis ni els costos de l’actuació. Segons ha pogut saber aquest mitjà, el dipòsit es mantindria al mateix lloc i compartiria espai amb el pàrquing, que serà descobert i amb la tarifa de 5,50 euros al dia.La concentració de vehicles a la Part Alta de Tarragona es podria veure solucionada per la creació d’un nou pàrquing municipal als terrenys del dipòsit de vehicles, ubicat al davant del Col·legi Sant Pau. Aquest, vol alleugerir el trànsit al nucli antic i donar més possibilitats als ciutadans que es desplacen amb vehicle i que, actualment, tenen moltes dificultats per estacionar. El pàrquing Saavedra, també de l’AMT, penja el cartell de «complet» durant molts caps de setmana. Per aquest motiu, aquest nou emplaçament és «estratègic per Tarragona», segons informava el regidor de Mobilitat del consistori, Josep Acero.Segons les primeres informacions, el dipòsit de vehicles es mantindria al mateix lloc. Per tant, compartiria espai amb els vehicles dels ciutadans que facin ús de l’aparcament. En un principi, es tractaria d’un pàrquing descobert –de l’estil de Battestini, ubicat al davant de l’estació d’autobusos– amb unes 360 places, i comptarà amb la tarifa de 5,50 euros al dia que l’AMT va aplicar el setembre de 2016. Tot i això, no es descarta que es pugui construir una planta degut a la fondària dels terrenys. Això permetria augmentar el nombre de places fins a gairebé el doble.Les negociacions entre l’AMT i els propietaris dels terrenys estan obertes, però tot sembla indicar que l’operació va pel bon camí. El nou aparcament se sumaria al llistat dels 8 pàrquings municipals que gestiona l’empresa municipal: Saavedra, Torroja, Avinguda Catalunya, Imperial Tarraco, Battestini, Bastos, rambla Lluís Companys i Joan XXIII.A hores d’ara, el conjunt dels pàrquings municipals sumen un total de 2.558 places. Amb la construcció d’aquest nou aparcament, la xifra arribaria gairebé a les 3.000 i aconseguiria descongestionar la Part Alta.