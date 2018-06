El Consell Municipal d'Infants debat sobre les mascotes i el reciclatge

Preocupen els excrements i l’orina dels gossos

Actualitzada 06/06/2018 a les 21:18

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona va ser escenari, ahir a la tarda, de la celebració del Consell Municipal d’Infants, on els intervinents van exposar les conclusions de treballs sobre mascotes i medi ambient, i es van presentar dos vídeos sobre aquesta temàtica. El Consell, presidit pel regidor d’Educació, Francesc Roca, va comptar amb la participació d’alumnes de centres escolars de la ciutat i la presència de públic, en la seva gran majoria familiars dels nens i joves que van ocupar els seients dels polítics.Entre les diverses conclusions que es van presentar, els alumnes va posar especial èmfasi en la necessitat de tenir cura de la recollida dels excrements i l’orina dels gossos, tant pel que fa als propietaris, als quals demanen que minimitzin els efectes de l’orina dels animals diluint-la amb aigua, com als responsables de la neteja de la via pública. Els assistents van visionar un vídeo gravat al Parc de la Quinta de Sant Rafael, on els protagonistes parlen, també, de com actuar quan s’ha perdut una mascota.Per altra banda, els alumnes va referir-se al reciclatge i, com va dir una de les representants, a les «tres erres». En el vídeo s’explicava com, de manera senzilla, es pot contribuir en benefici del medi ambient reutilitzant plàstics i altres residus, reduint la seva quantitat i procedir al reciclatge d’aquests.En un altre context, el Consell Municipal d’Infants va abordar temàtiques com el desenvolupament sostenible, el bulling, la discriminació per motiu de sexe o l’aplicació d’una política dirigida a l’acollida de persones refugiades. En qualsevol cas, els membres del Consell van demanar «més inversió» en educació, en termes globals.Les reclamacions dels infants també es van fer extensibles a àmbits com el del lleure. Els seus portaveus van assegurar que «tenim poc temps lliure» i que «no hi ha espais públics adaptats a les necessitats de nens de menys de 10 anys». Igualment, es van mostrar crítics quan van afirmar que «la majoria de les activitats –d’oci– es fan a la Rambla Nova i en centres comercials, i sempre hem d’anar acompanyats». Van demanar més espai propi per actuar sense tenir adults al seu davant.En un altre apartat, els infants i joves del Consell van informar de la seva participació en el Consell Nacional d’Infants i els Adolescents de Catalunya. Una noia va explicar que recentment va tenir l’oportunitat de visitar el Congrés dels Diputats, i, un noi, la seva participació al V Encontre Estatal de Consell d’Infància i Adolescència d’Unicef celebrat a Oviedo.Per altra banda, es va donar a conèixer el resultat d’una enquesta realitzada pel Grup de Joves del Consell a 158 joves. Va cridar l’atenció dels presents que un elevat percentatge va afirmar que desconeix els espais d’oci existents a la ciutat.