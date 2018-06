Busquen personal tècnic pels Jocs Mediterranis

L'empresa Lavinia necessita operadors de càmera, tècnics de so i il·luminació, etc

Actualitzada 06/06/2018 a les 10:41

Els llocs de treball que s’ofereixen són:

L’empresa Lavinia busca personal tècnic pels Jocs mediterranis que es duran a terme del 22 de juny a l’1 de juliol. Preferiblement cerquen personal resident per la zona de Tarragona o Reus o amb disponibilitat per allotjar-se a la demarcació durant els dies de l'operativa. El grup Lavinia es dedica a crear, produir i difondre continguts audiovisuals i digitals. Generen continguts de tot tipus amb gairebé 25 anys d’experiència en el sector de l’audiovisual. Han fet grans projectes com el reality Alaska & Mario, emès per MTV, Torres en la Cocina de TVE o Còmics a TV3. Aquesta empresa aposta «per cuidar el contingut i per buscar l'entreteniment a partir del rigor i l'enginy, amb apostes visuals innovadores i properes a l'espectador», afirma a la seva pàgina web. Els interessats hauran de tenir disponibilitat des del 21 de juny fins l’1 de juliol i hauran d’enviar el seu currículum personal a jocsmediterrani@lavinia.tc o a carreras.profesional@lavinia.tc , o bé a través de la oferta a la seva pàgina web Tècnic d'enllaços i enrutaments (tràfic)Tècnic de vídeo/àudio polivalentMixer de vídeo (per a retransmissions esportives i programa multicàmera)Operador CCU (Control de Càmeres)Operador de tituladora (Inscriber i Data Vídeo)Operador EVSTècnic de so (unitat mòbil i programa multicàmera)Coordinador en sales de postproducció de vídeoTècnic d'il·luminacióOperador de càmera (retransmissions esportives)Operador de càmera/editor tipus ENG (amb equip P2 propi - càmera petita - i cotxe). Edició en Premiere i Vegas.