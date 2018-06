Baixa la sinistrialitat viària i les infraccions a Tarragona

La tinença o consum d'estupefaents a la via pública es mantenen com el tipus que genera més denúncies

Actualitzada 06/06/2018 a les 16:51

La Junta Local de Seguretat ha constatat una rebaixa en les infraccions de les ordenances municipals i de la sinistralitat viària als carrers de Tarragona. Els representants dels diferents cossos i forces de seguretat han realitzat aquest dimecres a la Comissaria de la Guàrdia Urbana de la ciutat dues reunions: una per analitzar la situació de la seguretat ciutadana al municipi els primers mesos de l'any; i una altra per coordinar les mesures a adoptar amb motiu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.Durant el primer quadrimestre s'han reduït un 27% les infraccions de les ordenances municipals respecte el mateix període de l'any passat. En total s'han obert 454 denúncies enfront les 612 de 2017. Les infraccions per tinença o consum d'estupefaents a la via pública es mantenen com el tipus que genera més denúncies (138 aquest 2018 respecte les 146 de 2017), seguides de l'alteració de l'ordre públic (47 al 2018 per 73 al 2017). També destaca la reducció del 25% de les infraccions per tinença d'armes blanques o objectes prohibits (24 al 2018 per 32 l'any 2017).En matèria de seguretat viària, de gener a abril s'han tramitat 9.933 denúncies per infraccions de trànsit, un 13% més respecte els mateixos quatre mesos de 2017. En el marc de les campanyes institucionals de seguretat viària, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, s'han practicat 1.738 proves d'alcoholèmia i drogues als conductors, de les quals un 9% del total (141 han donat positiu). També s'han realitzat 16.666 controls de velocitat per radar, que han generat un total de 955 denúncies per conducció amb excés de velocitat (un 6% del total de vehicles controlats).La tendència de l'accidentalitat es manté com la de l’anterior Junta de Seguretat. S’han registrat un total de 375 accidents de trànsit en vies urbanes, fet que suposa una disminució del 4% respecte l’any 2017. El 71% dels accidents només han tingut danys materials (266) i en un 28% hi ha hagut persones ferides lleus (104); i en un 1% ferits greus. La xifra d'atropellaments s'ha reduït un 4% (27 persones).En l'àmbit penal, la Guàrdia Urbana ha realitzat un total de 1.016 diligències per diferents delictes, de les quals un 65% estan relacionades amb el Patrimoni (656 delictes) i el 13% amb la Seguretat Vial (127 delictes). S’han practicat 127 detencions relacionades amb aquests delictes, de les quals, el 32% ho han estat per delictes contra el Patrimoni (35 detencions), i el 5% per delictes contra la Seguretat Vial (5 detencions). El nombre de diligències ha crescut un 18% respecte al 2017 però en canvi la xifra de detencions suposa una reducció del 10% respecte el mateix període de l'any passat.A la Junta Local de Seguretat també s’ha destacat la realització de diferents dispositius conjunts de la Guàrdia Urbana amb tots els cossos policials. Les actuacions estaven adreçades fonamentalment al control de les activitats en determinats establiments (bars, locutoris) on s’exercien activitats il·lícites, o en alguns pisos dedicats a activitats de tipus sexual o relacionades amb el tràfic de drogues o en determinats espais públics i accessos als barris de Ponent i Llevant i zones d’oci de la ciutat.