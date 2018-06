Sant Joan torna al Mercat i s'estrena als barris

La plaça Corsini celebrarà la revetlla amb l'orquestra Tremendos

Actualitzada 05/06/2018 a les 15:39

La celebració de Sant Joan a Tarragona tornarà a la plaça Corsini, després de 12 anys. El foc, la música i els castells seran un any més els protagonistes de la festa. Com a novetat d’enguany, s’amplia la programació i hi participaran 15 entitats de la ciutat.Sant Joan aquest any començarà el 16 de juny amb els actes commemoratius del dia internacional de la música que organitza l’aMt amb un tribut a Bruce Springsteen The Boss. Aquest dia també se celebrarà la desvetlla dels Ninots que recorrerà la Part Alta.La Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) oferirà el concert Banda i Esports el 17 de juny a Sant Pere i Sant Pau i el dia 20 hi haurà el Concert Mediterràniament, que comptarà amb les actuacions de Ramon Mirabet, Love of Lesbian i Buhos. L’aMt també s’encarregarà del concert d’Obeses del 22 de juny, on presentaran el seu nou disc Fills de les estrelles.Pel que fa al foc, el dia 23 de juny destaca l’arribada de la Flama del Canigó, amb la qual s’encendrà la foguera de Sant Joan, i també la Cercavila de Foc, que començarà a la plaça de la Mitja Lluna i acabarà a la plaça Corsini. En el marc de la celebració de la Nit de Sant Joan, hi haurà diverses revetlles a la ciutat. L’Associació de Veïns del Port celebrarà la festa a la plaça dels Carros, mentre que els Xiquets de Tarragona ho faran a la plaça dels Àngels. A les 00.30 h començarà la Revetlla de Sant Joan a la plaça Corsini amb l’orquestra Tremendos, que amenitzaran la festa amb un ampli repertori de versions.El torn dels castells serà el 24 de juny al vespre amb la tradicional diada castellera de Sant Joan, amb l’actuació de les colles locals: Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau.El 30 de juny, Torreforta acollirà una nova activitat de foc, el Correfoc infantil que començarà a la plaça de l’Església amb la participació del Ball de Diables infantil, el Drac Petit i el Bou Petit.