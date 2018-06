Patricio García, pare d’una nena amb leucèmia, impulsa a La Canonja una cursa solidària amb l’entitat

Patricio García és el president del Club Excursionista La Canonja, una entitat que ell mateix va fundar amb la seva dona, Alba Torné. Tots dos són, també, els pares de la Txell, una nena a qui fa dos anys li van diagnosticar leucèmia. «La malaltia no ens va canviar la vida, ens la va aturar», explica. Ara la Txell està rebent les últimes sessions de quimioteràpia, i en un parell de mesos li faran les últimes proves. «Ens diran si han matat el ‘bitxo’, i en principi tot apunta que sí. Estem molt optimistes».El camí per arribar fins aquí ha estat llarg, i en aquest trajecte la família ha estat acompanyada per l’AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya). «Vam haver d’estar un any en un hospital de Barcelona. Només arribar, l’AFANOC ens va agafar la mà i ens va acompanyar en aquest procés tan dolorós. La funció que fan és vital», assegura el Patricio. Gràcies a aquesta entitat, ell, l’Alba i el seu fill Pol, que llavors tenia quatre mesos, van poder estar tot aquell temps al costat de la seva filla, vivint a la Casa dels Xuklis, una casa d’acollida per a les famílies dels nens i nenes amb càncer. «El que fa l’AFANOC no ho fa ningú més. Només arribar ens van venir a veure, ens van acompanyar i ens van dir que no ens havíem de preocupar per res. Sense la seva ajuda has de buscar un pis o un hotel, i en aquells moments en què et sents tan perdut, és molt important que t’ho facin tot i et portin de la mà» explica el pare de la Txell.L’AFANOC també ofereix assistència als familiars dels nens malalts, ajudant els pares i també els germans: «l’any que vam ser a Barcelona la Patrícia, que és la germana gran de la Txell, es va quedar a la Canonja amb la germana de la meva dona. Va estar molt còmoda i ben cuidada, però els pares són els pares, i vam notar que la nena va fer un canvi», recorda.Per tot plegat, l’any passat el Patricio va proposar a la junta del Club Excursionista convertir la tradicional cursa ‘10K La Canonja’ en una competició solidària a benefici de l’AFANOC. La proposta va ser aprovada per unanimitat, de manera que la cursa s’ha convertit en una cita anual per a la solidaritat amb els nens i nenes amb càncer i les seves famílies. Aquest any se celebrarà el pròxim diumenge, 17 de juny, a partir de les 9 del matí al Poliesportiu municipal de La Canonja. Hi haurà tres competicions, una cursa de 10 km, una de 5 km i una caminada també de 5 km, pensant en el públic familiar i les persones que no fan esport de manera habitual. A més, hi haurà curses de promoció per a nens.El preu de la inscripció és de 15€ per persona, i tots els beneficis de la competició es destinaran a l’AFANOC. També hi ha un dorsal zero, per a aquelles persones que no tinguin pensat assistir a la cursa però vulguin fer la seva aportació. Per a inscripcions i més informació es pot consultar la pàgina web de l’organització, www.tretzesports.org