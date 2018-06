Muñoz: «No hi ha cap proposta per ocupar la plaça de subdelegat»

Segons el primer secretari de la Federació del PSC, el sistema paritari del partit podria ser decisiu

«No hi ha cap decisió presa, ni cap nom en especial sobre la taula». Així de contundent s’ha mostrat el primer secretari de la federació del PSC al Camp de Tarragona, Roc Muñoz, sobre la travessa de noms que ha transcendit, en les darreres hores, de possibles candidats a ocupar el càrrec de nou subdelegat del Govern a Tarragona. Muñoz va més enllà i assegura que la direcció del partit no compta encara amb cap nom per part de Tarragona i que, en qualsevol cas, el respecte pels principis de la «democràcia paritària» per part dels socialistes podria acabar decantant la balança perquè sigui un home o una dona qui ocupi el càrrec, en funció del que succeeixi a la resta de demarcacions catalanes.L’entrada al Govern central per part del PSOE –a través de la moció de censura contra l’executiu del PP de Mariano Rajoy del passat divendres– ha disparat les apostes sobre possibles homes i dones del partit que podrien presidir la Subdelegació del Govern de Tarragona, un càrrec per al qual es requereix ser funcionari de nivell A de l’administració pública. Amb el PP al govern central, Jordi Sierra, ocupava el càrrec de subdelegat del Govern a Tarragona.Diana Salvadó Artells, professora de Tecnologia de l’INS Priorat de Falset i regidora a l’Ajuntament d’Alforja, és un dels noms que s’ha fet públic darrerament com a candidata que compleix tots els requisits. En la travessa de noms també apareix Joan Sabaté, alcalde de Tortosa entre els anys 1999 i 2007, exdiputat al Parlament de Catalunya i exsenador per Tarragona. Finalment, dos noms completen la llista de noms que s’han filtrat aquests cap de setmana: el de Javier Villamayor, regidor de Seguretat Ciutadana a l’Ajuntament de Tarragona i Comissionat dels Jocs Mediterranis 2018, i el de Santiago Castellà, escollit primer secretari del PSC a Tarragona el mes de febrer de l’any passat 2017. Cap d’aquests noms, però, ha arribat encara a la direcció del partit i, tal com ha aclarit Roc Muñoz –qui haurà de fer la proposta en darrera instància– «podrien ser aquests, però, a aquests, es podrien afegir més, perquè no hi ha res tancat». De fet, no són candidats que s’hagin proposat des de la secretaria d’organització del partit.D’altra banda, Roc Muñoz, recorda que, en funció de quines propostes de candidats hi hagi a les altres tres demarcacions catalanes, es pot decidir també per triar el nom d’una dona o d’un home, per tal d’equilibrar els càrrecs atenent als criteris de paritat.El resultat final de la travessa de noms per a ocupar la Subdelegació del Govern a Tarragona es podria desvetllar tan bon punt el nou president del Govern central, Pedro Sánchez, faci oficial a tots els titulars de les carteres del nou executiu, quelcom que podria succeir demà mateix. Mentrestant, ahir, Javier Villamayor negava haver rebut cap proposta en ferm.