Masterchef Celebrity gravarà la prova d'exteriors a l'Amfiteatre i la Platja de Tamarit

Els concursants –entre els quals hi ha Santiago Segura, Ona Carbonell o Mario Vaquerizo- visitaran la setmana que ve la ciutat junt a un centenar de membres de l’equip per fer el rodatge

Actualitzada 05/06/2018 a les 15:57

El programa Masterchef Celebrity enregistrarà una prova d’exteriors de la seva tercera edició durant setmana que ve a l’Amfiteatre de Tarragona i a la Platja de Tamarit. Un equip de prop de 100 persones es traslladarà a la ciutat durant quatre dies per dur a terme el rodatge d’aquest talent show, que posa a prova les habilitats culinàries de personatges famosos. D’aquesta manera trepitjaran Tarragona un total de 14 personalitats i concursants, entre els quals hi ha Santigo Segura, Paz Vega, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Ona Carbonell, Dafne Fernández, Maria Castro, entre d’altres.Aprofitant la proximitat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i el compromís de RTVE amb la cobertura mediàtica i la promoció de la ciutat, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha treballat durant els darrers vuit mesos de la mà de Shine Iberia, productora de Masterchef Celebrity, per fer a la ciutat una de les proves exteriors de la propera edició del programa, que s’emetrà a la tardor. Els concursants cuinaran a Tarragona diversos plats amb productes del territori per a vuitanta persones i seran jutjats pel jurat: Rodríguez, Samanta Vallejo–Nágera i Jordi Cruz.Els escenaris protagonistes d’aquesta prova seran l’Amfiteatre, on es gravarà la presentació dels plats, i la Platja de Tamarit, on es farà el cuinat i se servirà als convidats. La tinent d’alcalde de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Inmaculada Rodríguez, afirma que d’aquesta manera es mostren «dos elements cabdals de la promoció turística de Tarragona: la riquesa cultural de l’única ciutat Patrimoni de la Humanitat de Catalunya, amb l’Amfiteatre romà com a icona, i la nostra essència mediterrània, representada per una de les platges de la nostra costa que ha acollit altres destacats rodatges». Cal dir que a l’inici del programa també s’emetrà un reportatge turístic sobre la ciutat.Els primers contactes amb la productora per portar a Tarragona el talent show culinari, que s’emet en prime time i té una audiència mitjana de tres milions d’espectadors, es van iniciar el passat mes de novembre, mentre que l’acord es va concretar al FITUR el mes de febrer a Madrid. En aquests dies s’estan enllestint aspectes de logística i de direcció artística, i s’està atenent a les necessitats d’última hora que requereixen aquest tipus de produccions.