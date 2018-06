La refineria de Repsol ja compta amb el seu Tarracus particular

La llançadora de martell Berta Castells ha apadrinat l’obra, realitzada per Nil Bartolozzi

Actualitzada 05/06/2018 a les 21:19

La refineria de Repsol ja compta amb el seu Tarracus personalitzat. La planta, ubicada al municipi de la Pobla de Mafumet, ha presentat aquest dimarts una figura que romandrà durant un llarg temps i que representa tot el que ha fet aquesta empresa pels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. De fet, Repsol és un dels principals patrocinadors d’un esdeveniment que arrencarà el 22 de juny i que posarà punt i final l’1 de juliol.Nil Bartolozzi ha estat l’artista encarregat de dissenyar l’obra i de donar-li forma. Ell ha estat present durant la posada de llarg del Tarracus, d’una mida considerable, i ha explicat que «he volgut representar una espora que es menja el poliuretà», que està tan present al medi ambient. El Tarracus està pintat de diversos colors, que representen, precisament aquesta espora.Aquesta és la sisena figura en el marc del Tarracus Parades, una col·lecció formada per mascotes dels Jocs Mediterranis que va començar amb d’altres en diversos punts de la ciutat de Tarragona.La gran estrella de l’acte ha estat la Berta Castells, que serà una de les principals atraccions dels Jocs Mediterranis. La torrenca serà una de les favorites en el llançament de martell.Josep Font, director del Complex de Repsol, s'ha felicitat per poder inaugurar aquest nou Tarracus «coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient». «Som a la part final de l’arribada dels Jocs Mediterranis, queden escasses dues setmanes per començar i volem gaudir-ne amb la màxima intensitat», ha sentenciat el responsable de la planta de Repsol.