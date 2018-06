L'Ajuntament vol enllestir el projecte Illa Corsini abans de maig de 2019

La primera reunió de la comissió es va celebrar al maig i la propera serà després dels Jocs

Corsini, «gairebé» enllestida

L’Ajuntament de Tarragona vol enllestir el projecte Illa Corsini abans de maig de 2019, és a dir, abans dels comicis municipals. Es tracta d’una proposta que buscarà dinamitzar el comerç de l’eixample i que tindrà, la conversió dels carrers propers a la plaça Corsini en zona de vianants, com a principal actiu. El primer esborrany havia d’estar enllestit el mes de setembre, però a hores d’ara, la Comissió encarregada de fer realitat el projecte ideat per l’exportaveu del PDeCAT, Albert Abelló, només s’ha reunit una vegada.La primera trobada de la Comissió Illa Corsini, formada per membres del govern municipal, de l’oposició i tècnics de l’Ajuntament, va celebrar-se fa alguns dies. «Va ser una primera presa de contacte», explicava la regidora de Comerç de l’Ajuntament i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando. Per tant, després d’aquest primer encontre, encara no hi ha res clar.En primera instància, la Comissió haurà de redactar el projecte «atenent a les demandes de veïns i comerciants», expressava Ferrando. Teòricament, aquest ens també hauria de comptar amb les entitats veïnals i culturals afectades per la iniciativa, que englobaria l’entorn de la plaça Corsini fins al carrer Gasòmetre i la Rambla Nova. A la primera reunió, però, la representació veïnal era inexistent.Un cop s’hagi redactat el projecte, que l’Ajuntament vol enllestir abans de l’any 2019, caldrà executar-lo. Els terminis, per tant, s’allargaran molt més del que s’havia previst. L’actual portaveu del PDeCAT al consistori, Dídac Nadal, expressava que «queda moltíssima feina a fer» i que «a la primera reunió només vam fer una pluja d’idees i l’equip de govern no va dir res clar». L’objectiu de la segona reunió serà marcar els punts que han de definir el projecte, com per exemple, quin serà el nivell de trànsit als carrers adjacents a la plaça Corsini o com s’entrarà al pàrquing del Mercat Central.D’altra banda, Elvira Ferrando va assegurar que la plaça Corsin i està «gairebé» enllestida. El consistori ja ha començat a instal·lar-hi mobiliari urbà i ara el principal objectiu és retirar les dues casetes de ciment que hi ha al principi del carrer Lleida. Una és de titularitat municipal i l’altra, que presenta més problemes per ser retirada, és d’Endesa. «Estem apretant-los perquè facilitin l’enderroc», deia Ferrando. La regidora de Comerç va tornar a posar en valor la plaça Corsini i va assegurar que «hi celebrarem un Sant Joan inoblidable». Els actes de Sant Joan es presentaran avui al consistori i a Corsini s’hi celebrarà la revetlla.