El jutge dicta presó per l'home que ha robat reiterats cops a l'interior de vehicles de la Part Baixa

L’individu ha estat detingut fins a 18 cops per aquest delicte, que ha creat alarma social en aquesta zona de la ciutat

Actualitzada 05/06/2018 a les 11:32

El jutge de guàrdia ha enviat a presó a l’autor dels nombrosos robatoris a l’interior de vehicles que s’han produït durant els darrers mesos a la Part Baixa, on constantment s’han pogut veure vidres de turismes trencats. Així ho informa el Diari de Tarragona, qui assegura que el magistrat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança a José C.V., de 42 anys i veí de la zona per acabar amb la seva «escalada delictiva» i amb l’arma social que ha creat als veïns de la zona. L’home ha estat arrestat fins a 18 cops pel mateix delicte, i les últimes 11 detencions s’han produït en els darrers tres mesos.José C.V. va ser detingut per últim cop el passat diumenge a la matinada en ser enxampat per la Guàrdia Urbana forçant i robant a l’interior d’un vehicle al carrer Joana Jugan de Tarragona, per la qual cosa va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia. L’home ja havia passat pel jutjat de guàrdia tan sols dos dies abans, el passat divendres, després de ser arrestat per la mateixa tipologia de delicte.Segons la interlocutòria de presó, el jutge decreta presó «per la necessitat d’evitar l’altíssim risc detectat que l’investigat pugui tornar a delinquir». El magistrat també afirma que el processat està «en plena escalada delictiva» i que ha fet «del robatori el seu mitjà de vida, probablement empentat per les addiccions que pateix, les quals el col·loquen en una situació de potencial de risc de reiteració delictiva», tal i com reprodueix el citat mitjà, a més de fer referència a l’alarma social creada entre el veïnat.L’home ha estat condemnat dos cops, l’últim a dos anys de presó. Aquesta pena es troba en suspensió si no torna a delinquir, però l’haurà de complir en cas que el processament actual avanci i es dicti una sentència condemnatòria.