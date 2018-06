Denuncien que Tarragona té nou plans d'emergència caducats

Entre aquest hi ha l'INUNCAT, el PLASEQCAT i el TRANSCAT

Actualitzada 05/06/2018 a les 17:06

Tarragona manté nou plans d'emergència caducats des de fa tres anys, segons han denunciat els grups municipals d'ERC, PDeCAT i la CUP, informa la formació republicana.Hi ha nou plans caducats que comprenen des d'emergències químiques a inundacions, incendis o contaminació en el mar (PBEM, INUNCAT, TRANSCAT, PLASEQCAT, SISMICAT, CAMCAT, INFOCAT, NEUCAT i Contaminació del riu Ebre) i dos pendents (PENTA i RADCAT).Segons el portaveu d'ERC, Pau Ricomà, a la comissió de Protecció Civil celebrada avui, ha exigit de nou l'actualització en matèria de seguretat i denuncien la mala gestió del Partit Popular en aquest aspecte.La comissió que presideix el PP s'hauria de reunir cada tres mesos i només ho fa un cop l'any, per la qual cosa Ricomà critica que els han ocultat informació i els han «mentit reiteradament amb els terminis».De la seva banda, el portaveu del PDeCAT, Dídac Navidad, qualifica d'«inadmissible» que l'equip de govern (PSC-PP) no hagi actualitzat els plans caducats i reclama que els plans de protecció s'actualitzin i s'homologuin aquest any.La portaveu de la CUP, Laia Estrada, també titlla la situació d'«inacceptable» i indica que «els responsables polítics al capdavant de la comissió de Protecció Civil van canviant, però la situació segueix sent la mateixa».