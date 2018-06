A judici per sostreure 30.000 euros fent-se passar per treballadors d'una companyia elèctrica

Els processats distreien a dones grans de Tarragona i Reus i els robaven les targetes i les llibretes

Actualitzada 05/06/2018 a les 18:46

Compres de tota mena i grans retirades d’efectiu

Penes de cinc anys i mig de presó

La fiscalia sol·licita cinc anys i mig de presó per a dos homes i una dona acusats de robar a diverses dones d’entre 61 i 88 anys, residents a Tarragona i Reus, entre els mesos d’agost i novembre del 2016. Segons la fiscalia, els acusats, simulant que eren treballadors d’una companyia elèctrica, s’adreçaven als domicilis de les víctimes i els sol·licitaven dades bancàries amb l’excusa d’oferir-los bonificacions a les factures. Un cop aconseguien la informació, els processats demanaven un got d’aigua per distreure a les persones estafades i se n’anaven del seu domicili amb les targetes i les llibretes. Posteriorment, retiraven efectiu en caixers i feien compres en diversos establiments. En total, el grup va actuar en catorze domicilis i va sostreure més de 30.000 euros.Els processats, que tenen 24, 25 i 32 anys, van aprofitar que havien treballat en una empresa subcontractada per una companyia elèctrica i adreçada a la fidelització de clients per seleccionar les víctimes, atès que disposaven d’una tauleta que permetia l’accés a la base de dades de clients. Així les coses, van decidir enganyar dones grans que visquessin soles a les ciutats de Reus i Tarragona.En concret, segons la fiscalia, els lladres trucaven per concertar una visita per tal d’oferir bonificacions a les factures i, un cop al domicili de les víctimes, els demanaven les dades bancàries i les factures de subministrament elèctric. També requerien les claus d’ús de les targetes i de les llibretes bancàries amb el suposat objectiu de realitzar l’abonament de la bonificació al seu compte corrent.Un cop obtenien aquestes dades, els processats sol·licitaven a aquestes persones que els donessin un got d’aigua i aprofitaven aquest moment per apoderar-se de les targetes i de les llibretes i poder abandonar el domicili. Posteriorment, retiraven diners en efectiu i pagaven amb les targetes de crèdit sostretes compres que feien en establiments de tota mena.Així doncs, a la primera víctima li van prendre la llibreta i en van retirar 600 euros. A la segona la víctima li van prendre 15 euros en efectiu, un mòbil i dues targetes de crèdit amb les quals van retirar 490 euros del caixer. A la tercera li van sostreure la targeta, van retirar 1.800 euros en efectiu i van fer una compra de 86 euros en una llibreria.A la quarta víctima li van prendre la targeta, amb la qual van retirar 600 euros en efectiu i van pagar compres per import de més de 1.300 euros en botigues d’electrònica i de mobles. La cinquena víctima va veure com els lladres utilitzaven la seva targeta per fer 30 transaccions per un import de 7.500 euros.Amb la targeta de la sisena víctima els lladres van fer reintegraments i compres per un total de 9.313 euros. Amb la de la setena no van poder obtenir cap quantitat atès que el compte bancari associat no tenia saldo, però a la vuitena víctima sí que van prendre-li 550 euros fent ús de la seva llibreta bancària.En el novè cas, van retirar 550 euros amb una llibreta bancària i, en el desè, van defraudar a la víctima prop de 6.000 euros després de robar-li la targeta de crèdit. Pel que fa a les víctimes número onze i dotze, els delinqüents no van poder retirar diners de les seves targetes perquè no els havien facilitat el codi PIN. A la víctima número tretze li van prendre 1.000 euros i, a la número catorze, 3.386 euros.Segons la fiscalia, aquests fets constitueixen un delicte continuat d’estafa pel qual demana una pena de tres anys de presó; un delicte continuat de furt pel qual sol·licita un any i mig de presó, i un delicte de pertinença a organització criminal pel qual reclama un altre any de presó. A més, el ministeri públic sol·licita que tots tres paguin, en concepte de responsabilitat civil, gairebé 30.000 euros per tal de retornar els diners sostres a les nou víctimes que reclamen. El judici se celebrarà als jutjats penals de Tarragona.