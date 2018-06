Uns 80 nens que han fet la primera comunió participen en la professó

El Seguici de Corpus, encapçalat pel Magí de les Timbales, va fer el nou recorregut professional, al voltant de la Catedral, en menys d’una hora

El Claustre de la Catedral s’omple per veure l’Ou com Balla

La professó de Corpus va estrenar ahir nou recorregut, abandonant el seu passi per carrers com Major i Santa Anna i places com la del Rei, per donar la volta al complet al recinte catedralici. La solemnitat que la va presidir va ser, un any més, un dels elements més significatius.Centenars de persones es van congregar al Pla de la Seu, les Coques, Sant Pau, Pla de Palau, Mare de Déu del Claustre i Escrivanies Velles per presenciar el recorregut de la comitiva religiosa, acompanyada dels elements festius tradicional que hi participen, com el Magí de les Timbales, els Negritos, els Gegants Moros i els Gegants del Cós del Bou. Els grups de grallers Quatre Garrofers, l’Espiridió i Sonogralla van posar la música.La celebració del Corpus a Tarragona es va iniciar a les 9 del matí, quan a la font del Claustre de la Catedral es va posar en marxa l’Ou com Balla, activitat que va ser visitada per centenars de persones, tant de la ciutat com vingudes d’altres contrades i turistes.La jornada va continuar amb el toc de campanes, que a partir de les 17 hores van anunciar l’entrada pontifical a la Catedral, on una hora després va iniciar-se l’ofici religiós. A les 18.45 hores va tenir lloc la plantada dels elements del Seguici de Corpus al Pla de la Seu i, poc després de les 19.20 hores va donar inici la processó.La comitiva va enfilar per les Coques en direcció al Pla de Palau, encapçalada pel Magí de les Timbales i dels altres components del Seguici de Corpus. Al seu darrere, els abanderats de les confraries de Setmana Santa, una vuitantena de nens que han fet la seva primera comunió i els abanderats de l’Adoració Nocturna.Amb el repic constant de les campanes de la Catedral, la comitiva va continuar amb el Corpus, l’arquebisbe Jaume Pujol i membres del capítol. La va tancar una representació del consistori tarragoní, encapçalada per l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El nou recorregut va fer que, quan els últims components de la comitiva van partir del Pla de la Seu, el Magí de les Timbales i els gegants ja es trobaven al Pla de Palau, després d’haver fet gairebé tres quartes parts del recorregut. El nou recorregut va fer que la professó de Corpus d’enguany tingués una durada de menys d’una hora.Si al matí la pluja va fer acte de presència, a la tarda el sol es va combinar amb núvols primaverals que no van deixar anar cap gota d’aigua, la qual cosa va contribuir al fet que la professó transcorregués sense cap tipus d’incident.El Claustre de la Catedral va rebre la visita de centenars de persones per viure en directe la tradició de l’Ou com Balla. Tot i la pluja, els tarragonins i persones que es trobaven de visita a la ciutat no van dubtar en accedir al punt central del Claustre per veure el moviment de l’ou damunt el raig d’aigua, mentre s’esgotaven les cinc-centes coques de cireres que, des de fa més de vint anys, venen Teresa, Nuri i Montse, ajudades per altres amigues.Rosa Pascual, una granadina que va anar a recórrer la Catedral, es va trobar amb una sorpresa desconeguda: l’Ou com Balla. «No sabia que es feia i m’ha sorprès». Pascual va afegir que «m’he informat i m’han dit que l’ou està buit perquè pugui rodar». Fran Otero, un canari que fa poc es va mudar a Barcelona per feina, va comentar que «sabia que es feia, però no ho havia vist mai i la història d’aquesta tradició és curiosa». Otero i la seva parella no van deixar passar l’ocasió de comprar la coca de cireres. «M’han dit que és una tradició d’aquests dies i la provarem», van dir.Entre les persones que es van congregar al Claustre al migdia es trobava l’exjugador del Nàstic Romà Cunillera, qui, sens dubte, estava content per la victòria dels grana davant el Rayo Vallecano i que va suposar la permanència de l’equip a Segona A, tot i que va remarcar que «no hem fet un bon futbol». Cunillera va dir que gairebé tots els diumenges «venim a la Catedral a veure el Senyor». Amant de les coques de cirera, va comentar que «és la primera vegada que la compro aquí, però acostumo a fer-ho en una fleca de la plaça Ponent, on la fan molt bona». També va visitar el Claustre una persona que porta el nom de la patrona de la ciutat. «L’àvia, la mare, jo i una néta ens diem Tecla». «He vingut a donar una volta i veure l’Ou com Balla», va dir.