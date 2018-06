Repsol aplicarà la tecnologia de Google Cloud a la seva refineria de Tarragona

Els objectius són augmentar el rendiment i l'eficiència d'una refineria, en la qual compten 400 variables en la seva gestió avançada

Repsol aplicarà tecnologia de Google Cloud -potència de computació, 'big data' i el seu algoritme d'intel·ligència artificial- en la seva refineria de Tarragona, segons informa la companyia petroquímica, en un projecte pioner a nivell mundial.Google Cloud posarà a disposició de Repsol la seva potència de computació, l'experiència del seu equip de projecte i la seva eina de machine learning Cloud ML Engine, que utilitzarà l'algoritme d'intel·ligència artificial TensorFlow.Els objectius són augmentar el rendiment i l'eficiència d'una refineria, en la qual compten 400 variables en la seva gestió avançada.Fins ara, les funcions integrades a través de la digitalització abracen unes 30 variables i s'espera augmentar 30 cèntims de dòlar el marge per barril refinat, fet que suposa 20 milions de dòlars en el cas de Tarragona.De les sis refineries que opera Repsol a Espanya i Perú, s'ha escollit aquesta perquè la configuració en línia del seu esquema productiu facilita el desplegament d'aquesta gestió digital.Aquesta instal·lació té una capacitat de destil·lació de 186.000 barrils de petroli al dia i és la tercera del Grup Repsol en volum.Ocupa més de 500 hectàrees -una superfície equivalent a la del centre urbà de Tarragona-, l'àrea de refinació processa unes 9,5 milions de tones de primera matèria a l'any i els tancs d'emmagatzematge tenen un milió de metres cúbics de capacitat.Les refineries ja apliquen d'altres eines digitals com Siclos, amb la qual es coneix en temps real la traducció econòmica de la forma d'operar o Nepxus, que augmenta la planificació i l'agilitat en la presa de decisions a la sala de control.La directora general de Downstream de Repsol, María Victoria Zingoni, destaca que el projecte amb Google ajudarà a «reduir el consum energètic, que és el principal cost d'una refineria, i a incrementar la fiabilitat de les unitats».De la seva banda, la directora general de Google a Espanya i Portugal, Fuencisla Clemares, assenyala que el «big data o la capacitat de computació en el núvol representa una grandíssima oportunitat per augmentar l'eficiència».