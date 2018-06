Oscárboles passa a la fase dels directes de Factor X

El tarragoní va conquistar a Fernando Montesinos i a Andrés Ceballos amb una cançó sobre la guerra

Actualitzada 04/06/2018 a les 16:45

¡¡Oscarbolian@s!! Esta semana molaría que corriese un boca-oreja intergaláctico para no quedar el último en votos en el programa de @factorxtv del viernes. Somos una minoría pero molaría disimular un poco no? jejej Abrazos y mil gracias. Se vota por la app el viernes y es gratis pic.twitter.com/GzukiQBoC6 — Oscárboles - Factor X España (@oscarboles) 4 de juny de 2018

El tarragoní Oscárboles ha aconseguit superar una fase més del programa de Telecinco Factor X. El cantautor va conquistar a Fernando Montesinos i al seu assessor, Andrés Ceballos, amb una cançó sobre la guerra.Oscárboles ha arribat a la tercera fase del talent show després de superar les audicions i la fase de les cadires amb la seva música-poesia-narrativa social. El tarragoní va guanyar-se al públic gràcies a la seva actuació.El cantant de Dvicio, Andrés Ceballos, va quedar impressionat amb el seu show. Ceballos va descriure a Oscárboles com un artista «diferent» i que té «una capacitat enorme per entretenir».Després de totes les actuacions dels membres del grup d'Adults de Fernando Montesinos, aquest va haver d'escollir a tres candidats que passaran a la fase dels directes. Oscárboles, Ramil i Gema van ser els escollits per a la següent fase. El cunitenc Pedro Giménez, que també estava a l'equip de Montesinos, no va aconseguir passar.A continuació es pot veure l'actuació d'Oscárboles.Oscárboles ha demanat a través de les xarxes socials el recolzament dels seus seguidors a la pròxima fase, que es disputarà el pròxim divendres a les 22 hores. En aquesta, l'audiència tindrà el poder votant a través de l'app.