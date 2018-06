Els recursos es destinaran a les cerimònies d’inauguració i clausura, i als serveis d’acreditacions i transport dels participants

Els Jocs Mediterranis de Tarragona 2018, que arrencaran el 22 de juny, es beneficiaran d’una subvenció de 2 MEUR a càrrec de la Unió Europea, segons han anunciat aquest dilluns a Tarragona els eurodiputats Santiago Fisas (PP) i Javi López (PSC). Els recursos es destinaran a les cerimònies d’inauguració i clausura, al servei d’acreditacions, al transport d’atletes, jutges i delegacions esportives, i a costos de personal. Aquesta subvenció suposa gairebé el 7% del pressupost operatiu de l’esdeveniment, que s’enfila als 30 MEUR. Segons l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, sense aquesta injecció econòmica els Jocs «no lluirien» com han de fer-ho i representa «una aportació medul·lar i estratègica» per a l’organització.Segons ha detallat Fisas, qui és considerat un dels principals artífexs de la consecució de la subvenció, els Jocs s’han pogut beneficiar d’una partida extraordinària sobre «esdeveniments especials» i han pogut aconseguir el màxim import econòmic que concedeix. Les condicions de l’ajut no contemplen la possibilitat que la subvenció es destini a finançar equipaments, per la qual cosa s’ha incorporat al pressupost operatiu. «No era fàcil i en algun moment pensàvem que estava tot perdut, però finalment estem satisfets d’haver aconseguit això per Tarragona. És el nostre deure com a eurodiputats catalans», ha manifestat el representant del PP català.Per la seva banda, l’eurodiputat Javi López (PSC) ha manifestat que, des del primer moment, les institucions europees van rebre amb «un gran interès» el projecte perquè va «més enllà del propi esdeveniment». En aquest sentit, López ha assenyalat que la Comissió Europea veu en els Jocs un gran potencial de diplomàcia esportiva, una gran oportunitat per al diàleg intercultural, una oportunitat per a la societat civil i el camp del voluntariat, i un ampli recorregut al territori per les transformacions que ha patit la ciutat. Els eurodiputats també han posat en valor la feina feta per l’Ajuntament de Tarragona i per l’organització dels Jocs, atès que el projecte presentat a les institucions europees va obtenir la puntuació més alta de tots els aspirants.L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha apuntat que sense aquesta aportació els Jocs «no lluirien com han de lluir i no tindrien els objectius tècnics i polítics que han de tenir». «És una aportació medul·lar i estratègica», ha reblat el batlle. De fet, amb aquesta subvenció es perfila de forma gairebé definitiva el pressupost dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 al voltant dels 96 MEUR, dels quals 66 corresponen a inversions i 30 al pressupost operatiu. D’altra banda, els eurodiputats han confirmat que els principals representants de la Comissió i el Parlament europeus estan convidats a assistir als Jocs.En un altre ordre de coses, l’alcalde Ballesteros ha confirmat l’ajornament de la inauguració de la piscina olímpica de l’Anella Mediterrània de Campclar, que havia de produir-se aquest dimarts. L’acte havia d’estar encapçalat per l’exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, però la sortida de l’executiu del PP de la Moncloa ha canviat l’escenari. L’alcalde ha volgut agrair i reconèixer «l’enorme feina» que va fer l’executiu de Rajoy en benefici dels Jocs i ha explicat que treballen en una nova data per tallar la cinta de la piscina, a l’espera de la constitució del futur govern de Pedro Sánchez.