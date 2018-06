Algunes de les opcions que 'sonen' són les de Javier Villamayor i Santiago Castellà

Actualitzada 04/06/2018 a les 11:53

Amb l’entrada del PSOE a la Moncloa, amb Pedro Sánchez al capdavant, els noms dels càrrecs es van concretant poc a poc i, alguns d’ells, encara són una incògnita. Uns dels dubtes són els futurs subdelegats del Govern. Públicament encara no hi ha res decidit, però el que és cert és que els primers noms comencen a sentir-se i, en concret, en són cinc. Un d’ells és el de Diana Salvadó Artells, professora de Tecnologia de l’INS Priorat de Falset i regidora a l’Ajuntament d’Alforja. També corre el rumor que el subdelegat pugui ser el tortosí Joan Sabaté, alcalde de Tortosa entre els anys 1999 i 2007, exdiputat al Parlament de Catalunya i exsenador per Tarragona. El regidor de l’Ajuntament de Tarragona Javier Villamayor també sona entre les opcions socialistes per ocupar el càrrec, així com el de Santiago Castellà, escollit primer secretari del PSC a Tarragona el mes de febrer de l’any passat 2017. Tot és rumorologia, i no serà fins els propers dies que la incògnita serà resolta.