Actualment és el regidor dels Jocs Mediterranis i està centrat al cent per cent en aquest esdeveniment

Actualitzada 04/06/2018 a les 14:02

Els moviments en el Govern després de la moció de censura a Mariano Rajoy (PP) i del nomenament de Pedro Sánchez (PSOE) com a nou president del Govern espanyol també tindran les seves conseqüències a Tarragona.Un d'ells és el relleu a la subdelegació del Govern, que fins ara ha ocupat Jordi Sierra.Un dels noms que més sona és el de Javier Villamayor, regidor dels Jocs Mediterranis Tarragona, el qual encara no ha rebut cap proposta en ferm. A ell, però, no se li escapa que és un dels noms que hi ha damunt de la taula, dels que està subratllats en vermell.De moment, el regidor de l'Ajuntament de Tarragona està centrat en l'esdeveniment esportiu i no s'ha plantejat cap canvi tan radical, encara que després dels Jocs, si li arriba la proposta, l'haurà de valorar.