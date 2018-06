Els premis Ones posen en valor la lluita anticorrupció

Es van celebrar divendres a un Teatre Metropol ple a vessar

03/06/2018 a les 20:32

Divendres es va dur a terme la 24a edició dels premis Ones, organitzats per Mare Terra Fundació Mediterrània, i que, un any més, van ser sinònim d’èxit. El Teatre Metropol va registrar un ple absolut i la vetllada va estar plena de reivindicacions per construir un món més just i solidari.Els dotze guardonats van posar la pell de gallina al públic, que va dedicar llargues ovacions a les persones distingides, especialment a aquelles que han passat per moments complicats degut al seu esperit combatiu.El president de Mediterrània, Ángel Juárez, va destacar la feina feta durant 21 edicions i que els premis Ones guanyen en prestigi any rere any. Juárez va fer un discurs inaugural de profund caire social i va recordar un poema de Goytisolo titulat Un mundo al revés. «Tinc la sensació que vivim en un món a l’inrevés, en el qual castiguem aquells que denuncien la corrupció i protegim els delinqüents. Un món en el que es criminalitza una organització que es dedica a salvar vides al mar Mediterrani. Hem de lluitar perquè no podem continuar així», va afirmar Juárez.Alguns dels premiats van recollir el guant llençat pel president de la fundació i en els seus discursos van incloure referències a aquest món que funciona d’una manera peculiar. Ho va fer de manera especial Ana Garrido, persona que va denunciar un cas de corrupció quan treballava a l’Ajuntament de Boadilla del Monte i que va possibilitar que sortís a la llum la trama Gürtel. «Jo també penso que vivim en un món a l’inrevés. Però crec que aquesta gala és l’exemple que es poden fer les coses diferents i podem tornar a viure en un món que funcioni amb normalitat», va expressar Garrido.Un altre punt que van destacar diversos premiats és la coincidència de la cerimònia amb la moció de censura contra Rajoy. Alguns, de fet, ho van celebrar de manera oberta. A banda de Garrido, van passar per l’escenari Miguel Delibes de Castro, Xaureme (poble huitxol), José Antonio Pardo (ONG Moriah), Daniel Garibotti, Pere Granados (alcalde de Salou) o Miguel Ángel Martínez Aroca (Anpier), entre d’altres personalitats.