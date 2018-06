La inversió també servirà per optimitzar les seves instal·lacions

Actualitzada 04/06/2018 a les 11:23

L'empresa fabricant de materials termoplàstics Elix Polymers ha invertit 4 milions d'euros en la seva planta de Tarragona per augmentar la producció i optimitzar les seves instal·lacions.Segons ha informat avui el departament d'Empresa, la companyia està especialitzada en la fabricació de resines d'acrilonitril butadiè estirè i d'altres tipologies de termoplàstics.A la planta de Tarragona, Elix Polymers produeix la primera matèria per realitzar compostos d'aquest tipus de plàstic que s'utilitzen en l'àmbit industrial i en sectors com l'automoció, la salut i els equipaments mèdics.Elix Polymers, que exporta el 90% de la seva producció, iniciarà aquest projecte d'expansió durant aquest any 2018 i el consolidarà al llarg de l'any vinent, amb la intenció que tingui també un impacte positiu en la creació de llocs de treball.