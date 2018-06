El paviment de les coques centrals de la Rambla es canviarà a finals d'aquest any

La ciutadania serà l’encarregada d’escollir el resultat final el mes de setembre amb una votació i el projecte s’emmarca en els Pressupostos Participatius

Actualitzada 03/06/2018 a les 19:06

L’Ajuntament de Tarragona començarà les obres per canviar el paviment de les dues coques centrals de la Rambla Nova abans d’acabar el 2018. Es tracta de les dues zones que acullen el mercat de marxants, que es traslladarà a la plaça Corsini a principis d’aquest estiu. Així ho afirmava l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, qui explicava que «la ciutadania serà l’encarregada d’escollir el resultat final entre dues o tres opcions». El consistori ja va anunciar, el desembre de 2016, que la reforma del paviment es decidiria mitjançant una consulta ciutadana. Segons el batlle, un cop decidit el material i el disseny, s’engegaran les obres, que començaran abans d’acabar aquest 2018.Les dues coques centrals de la Rambla Nova es van asfaltar l’any 2007 de manera «provisional», com a solució per l’arribada del mercadet. Onze anys més tard, amb el Mercat Central ja acabat i el trasllat imminent dels marxants a la plaça Corsini, ha arribat el moment de decidir què passarà amb l’asfalt. La ciutadania serà l’encarregada de votar entre «dues o tres opcions», segons explicava Ballesteros. El desembre de 2016, quan l’Ajuntament va anunciar aquesta consulta ciutadana, el mateix Ballesteros va detallar que es contemplava una pavimentació clàssica d’enrajolat, una planxa de formigó o la conservació de l’asfalt. A hores d’ara, es desconeixen encara quines seran les noves opcions.Per tal de conèixer l’opinió dels tarragonins, el consistori crearà una plataforma on-line mitjançant la qual es farà la votació. Ballesteros detallava que aquesta eina «s’està elaborant» i que «s’enllestirà aquest estiu». El calendari previst és que la votació es dugui a terme entre els mesos de setembre i octubre. «Per tant, com a molt tard, les obres de remodelació de les dues coques centrals començaran abans que acabi aquest 2018», assegurava el batlle.Un dels factors clau perquè aquest projecte de remodelació s’engegui el més aviat possible és el trasllat dels marxants a la plaça Corsini. «Esperem que hi siguin abans que comenci l’estiu», deia Ballesteros al respecte. Cal recordar que l’Ajuntament ja ha recepcionat la plaça, que ara s’ha de completar amb els bancs, les jardineres, la pèrgola i la font –que ja s’ha instal·lat–.La remodelació de la Rambla Nova és una actuació que, tal com confirmava el batlle, s’inclourà dins els Pressupostos Participatius. Cal recordar que el consistori ha destinat, per aquest projecte, un total de 100.000 euros. En un inici, la participació ciutadana estaria limitada a la votació de propostes, però no a la presentació d’aquestes. Finalment, tal com informava Diari Més el dia 25 de maig, l’Ajuntament ha donat marxa enrere i sí que inclourà els projectes que els habitants facin arribar al Palau Municipal.Ara, caldrà veure si la remodelació de les dues coques centrals anirà acompanyada d’un arranjament del paviment del tram que arriba fins al Banc d’Espanya. Per primera vegada, seran els ciutadans els que decidiran com voldran que sigui aquest espai de via pública.